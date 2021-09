En medio de tensiones la Agencia Judía define a su nuevo presidente

Itongadol.- Isaac Herzog dejó vacante el puesto de presidente de la Agencia Judía al asumir como presidente de Israel y el comité de elección debe elegir su reemplazante. Los principales candidatos son Elazar Stern, que cuenta con el apoyo del primer ministro Bennet, y Danny Danon, a quien lo respalda Hagoel, el presidente de la Organización Judía Mundial.

Como cada vez que se elige a alguien para el puesto de presidente de la Agencia Judía, suele ocurrir que se hace difícil su selección. Los candidatos en esta ocasión son: Elazar Stern (ministro de Servicios de Inteligencia de Israel), Danny Danon (ex Embajador ante las Naciones Unidas), Omer Yankelevitch (ex Ministro de Asuntos de la Diáspora), Dani Dayan (director del Centro de Recuerdo del Holocausto Mundial Yad Vashem de Israel), Michael Oren (vicealcalde de Jerusalém), los ex diputados Michal Cotler-Wunsh y Tehila Friedman, Fleur Hassan-Nahoum (Cofundadora del Consejo de Negocios EAU-Israel), Irina Nevzlin (la presidenta de la junta del Museo del Pueblo Judío), y la profesora de derecho de la Universidad de Bar-Ilan, Yaffa Zilbershats.



Isaac Herzog, presidente de Israel, junto a los soldados

‘‘Israel es su casa lejos de su casa’’, dijo el presidente israelí Isaac Herzog, antes del Año Nuevo judío. Su discurso estaba dirigido al ‘‘pueblo de Israel y al pueblo judío en general’’, al que se refirió como su ‘‘familia extendida’’. Herzog fue anteriormente presidente de la Agencia Judía para Israel y uno de sus principales objetivos fue proporcionar una plataforma para todas las comunidades judías del mundo. Hoy en día el puesto más alto en la Agencia sigue vacante y el candidato exitoso deberá salvar la cada vez mayor división que existe entre los judíos israelíes y de la diáspora. El desafío probablemente radicará en la capacidad de centrarse en los pocos denominadores comunes compartidos y no en las múltiples diferencias.

El primer ministro Naftali Bennett considera a Stern su candidato y lo ha recomendado al comité de selección como sucesor de Isaac Herzog, porque lo piensa como un líder reflexivo, de mente abierta y que sin duda serviría mucho al pueblo judío si asume en el cargo. Mientras que el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSA), Yaakov Hagoel, respalda a Danny Danon, y la miembro de la junta de la OSA, Racheli Baratz-Rix, del partido Azul y Blanco, apoya por recomendación de Benny Gantz (líder del partido) al ex ministro de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevitch. La decisión final será tomada en octubre.



Danny Danon

El ministro de Planificación Estratégica, Eli Avidar, que conoce a Hagoel desde hace décadas, dijo que cree que, en última instancia, permitirá que Stern reciba el puesto. “Yaakov Hagoel solo se preocupa por una cosa: el mundo judío”, dijo Avidar. «Su corazón está en el lugar correcto. Confío en que hará lo que considere mejor para el pueblo judío».



Elazar Stern y Yair Lapid

«Quiero que todos los judíos del mundo puedan decir: ‘Estoy orgulloso de ser judío'», dijo Elazar Stern en una entrevista en la oficina del Primer Ministro en Jerusalém. Y agregó que «Necesitamos enfatizar y reorientarnos hacia una mayor solidaridad, unidad y pertenencia al pueblo judío. Porque estos son los pilares fundamentales para tener un pueblo con una fuerte conexión entre la patria y la diáspora. Una vez le pregunté a Shlomo Avineri, un profesor secular declarado de la Universidad Hebrea, por qué ayunó en Yom Kippur. Respondió que estaba ayunando en señal de solidaridad con nuestro pueblo. Desde entonces, la palabra solidaridad se ha vuelto de suma importancia para mí, e invierto en cultivarla en cada rol en el que me embarco».

Stern dijo que ‘‘cree que su capacidad para comprender a personas de diferentes orígenes le da una ventaja sobre los demás candidatos para convertirse en presidente de la Agencia Judía’’.

‘‘Tengo a Stern en la más alta estima, y es mi candidato preferido para el puesto de presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía para Israel», escribió Bennett a los 10 miembros del comité. “Stern ha sido un servidor público ejemplar durante décadas. Es un defensor incondicional de enderezar la conexión de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) con los judíos de la diáspora. En sus diversos roles en las FDI y en el gobierno, Stern ha demostrado ser un líder reflexivo, de mente abierta y compasivo que sin duda serviría mucho al pueblo judío si asume en el cargo’’.

El líder del partido de Stern, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, también escribió al comité, diciéndoles que Stern es un «pensador sionista apasionado que ha trabajado incansablemente para mejorar el estatus del pueblo judío, el judaísmo y el Estado de Israel».

Teniendo en cuenta sus inclinaciones políticas y religiones más centristas, Stern podría encajar bien desde la perspectiva de los miembros de la comunidad judía más liberales y progresistas. La corriente ortodoxa más centrista de judíos probablemente también podría ver en él a una persona que los representaría en el escenario mundial.

«No creo que sea posible convencer a todos», reconoció Stern, «pero sí creo que es posible lograr un impacto en muchos». Y sugirió también que ‘‘promueve la defensa de la identidad pero no solo de la aliá, porque hay millones de judíos que no tienen interés en mudarse a Israel, pero si estarían dispuestos a conectarse mas fuertemente con su identidad como judío’’. Stern señaló como ejemplo a los miles de ex alumnos de Birthright Israel (una organización que ofrece viajes a Israel para jóvenes judíos), que regresan a casa después de completar un viaje de 10 días a Israel. En su opinión, estos son jóvenes calificados que podrían servir como activistas por la causa de la identidad judía. Stern dijo siente que tiene una «clara ventaja» en la promoción de una identidad judía porque creció en el movimiento religioso-sionista, trabajó profesionalmente con personas de diferentes orígenes y países del mundo y por sus padres, que fueron sobrevivientes del Holocausto.

Stern nació en 1956 en Tel Aviv y actualmente vive con su esposa Dorit y sus cinco hijos en Hoshaya, una aldea comunitaria en Galilea que ayudaron a fundar. Stern dirigió los esfuerzos de las FDI para aumentar el compromiso con la educación judía y democrática y estableció el proyecto de conversión «Nativ», a través del cual se han convertido más de 12.000 personas de la ex Unión Soviética. «Si no hubiera crecido en un ambiente religioso, no creo que hubiera tenido el conocimiento o la motivación para llevar el programa de conversión al ejército», dijo Stern, agregando que todos estaban en contra de la idea. «Las únicas personas que me apoyaron fueron el entonces primer ministro Ariel Sharon y el ex rabino principal sefardí de Israel, el rabino Ovadia Yosef’’.

Durante su tiempo en las FDI, Stern trabajó para fortalecer los lazos de los militares con los judíos de la diáspora. Con ese fin, también creó el programa «Machtzavim» para el desarrollo de habilidades de liderazgo educativo judío y democrático entre oficiales superiores de las FDI y miembros de los diversos servicios de seguridad. Además encabezó el proyecto para introducir las pruebas de compatibilidad de trasplante de médula ósea en el procedimiento de alistamiento de las FDI, una iniciativa que, según los informes, ha salvado más de 2.400 vidas hasta la fecha, casi dos tercios de las cuales son judíos de la diáspora.

Stern concibió y dirigió el proyecto «Testigos en uniforme», que envía soldados de las FDI a visitar los campos de concentración en Polonia, y lideró un comité especial que reformuló el Código de Ética de las FDI. También fue galardonado con el Premio Charles Bronfman por la fundación de «Mifgashim» – Taglit Birthright, que reúne a jóvenes judíos de todo el mundo con soldados israelíes.

Stern se convirtió en miembro de la Knesset en 2013 con el Partido Hatnuah y se convirtió en miembro del Partido Yesh Atid en 2015. Durante su mandato en la Knesset, entre otras actividades, Stern encabezó los esfuerzos parlamentarios para abordar cuestiones de religión y estado, y los judíos y discurso democrático en la Knesset. También estuvo involucrado de manera central en temas como la conversión, kashrut y el «Esquema del Muro Occidental», un compromiso alcanzado entre las denominaciones judías ortodoxas y no ortodoxas en un área de oración por esta última.

El comité de elección lo componen diez representantes de la Organización Sionista Mundial, las Federaciones Judías de Norteamérica y el Keren Hayesod-United Jewish Appeal (el fondo nacional de construcción para la Tierra de Israel). El elegido deberá contar con nueve de los diez votos por lo que se entiende que la decisión será de alguna manera consensuada.