El cineasta israelí Nadav Lapid triunfa en el Festival de Cannes

ItonGadol.- Nadav Lapìd es director de cine, guionista, escritor y periodista de 46 años y recientemente ganó un premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes (Francia), por su película “Ahed’s Knee”, un film crítico al gobierno israelí. Además, había recibido el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Locarno, en el 2011, por “Policía en Israel”, su primer largometraje.

Además, en el 2019 obtuvo el premio Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, por su película por «Synonymes (Sinónimos)”, un filme sobre un israelí de identidad perdida.

La película “Ahed’s Knee” trata sobre un cineasta atormentado, Yud (Avshalom Pollak), que está lidiando con el hecho de que su madre está muriendo mientras lo llevan a hablar en un evento en Arava, en donde se encontraría filmanto también una película sobre Ahed Tamimi, la adolescente palestina que fue encarcelada por golpear a un soldado.

Al regresar de Cannes, Nadav Lapid, brindó una conferencia de prensa en la cual sostuvo “El arte debe ser gratis, cuando obtengo fondos de Israel, estoy lleno de responsabilidad hacia el gobierno que me ha financiado y apoyado y tengo que decir lo que realmente creo. La autocensura es lo más peligroso».

Como en “Ahed’s Knee” retrata al gobierno como censurador del arte, y hace claras referencias a figuras políticas reales, que no nombra pero son fácilmente identificable para los israelíes, se le preguntó por qué lo hizo, y Lapid respondió: “Quería tomar la realidad e introducirla en la película … Pero en la película Ahed Tamimi no es la persona real, es un símbolo de algo en el mundo de Yud. La película no habla de la verdadera y concreta Ahed Tamimi».