Las 5 startups israelíes más prometedoras a seguir en 2021

ItonGadol.- A lo largo del año, los reporteros de alta tecnología y tecnología de Haaretz se reúnen y hablan con cientos de nuevas empresas y emprendedores, y cada año, alrededor de julio, recopilamos los que más nos impresionaron. Puede ser un emprendedor elocuente, un producto intrigante o un objetivo emocionante. Para nosotros es importante que haya inversores reconocidos detrás de la empresa, que hayan realizado la debida diligencia, y nos aseguramos de averiguar, consultar y verificar que la empresa sea la auténtica y que realmente tenga un producto real.

Es importante para nosotros detectar estas nuevas empresas desde el principio, antes de que se conviertan en nombres comunes en la industria, con decenas de millones ya disponibles. Aparte de eso, esta lista no tiene presunciones. No tenemos hojas de cálculo ni informes de mercado, solo olfato para una buena historia y firme.

NANIT: Cámara inteligente que se conecta a las cunas y monitorea a los bebés

Fundadores: Sarah Dorsett (CEO), Assaf Glazer, Tor Ivry, 2014

Número de empleados: 70 (35 de los cuales en Israel)

Capital recaudado: $ 74 millones

Principales inversores: JVP, Google Ventures, RRE Ventures, Upfront Ventures

Nanit es una empresa única en el panorama local. A lo largo de los años, las empresas de tecnología israelíes apenas han tenido éxito en el desarrollo de dispositivos y software para el consumidor privado, y Nanit hace precisamente eso: ha desarrollado una cámara que se conecta a las cunas, registra al bebé y monitorea sus hábitos de sueño para brindarle las percepciones y consejos de los padres. El original era una especie de monitor para bebés mejorado, pero la compañía agregó gradualmente más habilidades. Con la ayuda de una manta o ropa con un patrón impreso, la cámara puede seguir la frecuencia respiratoria del bebé y alertar en caso de que la respiración se detenga.

La compañía también ha lanzado una sábana inteligente que puede monitorear el crecimiento del bebé y planea agregar una función para monitorear su desarrollo motor. El objetivo es sustituir los controles periódicos de seguimiento del desarrollo del bebé en las clínicas.

«Nuestra visión es llevar la monitorización de bebés al siglo XXI», dice Tor Ivri, cofundador de la empresa y vicepresidente de tecnología. «Los datos que recopilamos nos permiten realizar un gran experimento en el seguimiento del desarrollo de los bebés».

Si bien la empresa no es nueva y el producto original ha estado en el mercado desde 2016, en los últimos dos años ha comenzado a despegar, a pesar de la pandemia de coronavirus, y ha recaudado una cantidad significativa de 74 millones de dólares de la inversión de Google. fondo, entre otras fuentes. El número de usuarios activos de Nanit se estima en decenas a cientos de miles, principalmente en América del Norte. En 2019, el cofundador Assaf Glazer se hizo a un lado en favor de un CEO estadounidense y mantuvo el cargo de presidente que no participa en la gestión diaria.

Colocar una cámara inteligente en un lugar tan sensible como la cuna de un bebé puede hacer que mucha gente se detenga, pero Ivry aclara que el acceso a la cámara se realiza a través de la red doméstica local y que los trabajadores de la empresa no tienen acceso a los datos recopilados, que se analizan anónimamente. Ivry también garantiza que la empresa no vende datos a entidades externas.

Servicio de entrega de alimentos basado en GPS para el mundo árabe

Fundadores: Dr. Hassan Abbasi (CEO) y Ali Ayoub, 2020

Número de empleados: 70 (todos en Israel)

Capital recaudado: $ 3.7 millones

Principales inversores: Eyal Waldman, Gigi Levi-Weiss

Un día de 2018, el Dr. Hassan Abasi quería pedir que le entregaran comida en su casa en la ciudad árabe de Umm al-Fahm. No funcionó bien. La página de Facebook del restaurante no tenía menú ni imágenes, y se vio obligado a mantener una larga conversación con el restaurante para elegir un plato. Después de todo eso, tardó otros 15 minutos en explicarle al conductor de la entrega cómo llegar a su casa, que no tiene el nombre de la calle ni el número de la casa, algo común en las ciudades árabes de Israel. Abbasi estaba frustrado.

Abasi tiene un doctorado en informática del prestigioso Instituto de Tecnología Technion-Israel y ha trabajado en Intel, IBM y Google. Pero el momento crítico de su carrera llegó cuando intentó pedir comida para llevar.

“Estaba molesto: estoy desarrollando vehículos autónomos en Google y no puedo pedir comida a casa. Fue entonces cuando cayó el centavo».

El evento impulsó a Abasi a desarrollar una startup de entrega de alimentos y así nació Haat Delivery. Su nombre en árabe significa «traer» y eso es lo que hace: llevar pedidos de restaurantes a las casas de las personas en el modelo de Wolt y 10bis, que son populares localmente, o como Uber Eats en los EE. UU. La compañía ha conquistado rápidamente el mercado árabe-israelí.

El servicio se lanzó en 2020, un momento antes del brote de la pandemia de coronavirus y desde entonces ha tomado al sector árabe en Israel por asalto, manejando decenas de miles de pedidos al mes. La compañía trabaja con restaurantes familiares y con cadenas como McDonalds por igual. Está activo en muchas ciudades y comunidades que albergan a árabes israelíes, entre ellos Umm al-Fahm, Kafr Kara, Sakhnin, Shfaram y Nazareth, e incluso palestinos en Jerusalén Este. Planea expandirse a otros municipios árabes, a ciudades mixtas como Haifa, Jaffa y Acre, y eventualmente también al extranjero. Las oficinas de la empresa están ubicadas en Umm al-Fahm y emplea personal de operaciones, comercializadores y también programadores e ingenieros. Ha recaudado capital inicial de inversores árabes y más tarde de destacadas figuras israelíes de alta tecnología como el presidente de Mellanox, Eyal Waldman y Gigi Levi-Weiss.

El secreto del rápido éxito de Haat es su entrada en un mercado casi virgen. Los restaurantes en las ciudades árabes ofrecen entrega a domicilio, pero el servicio es generalmente ineficiente: los pedidos deben hacerse por teléfono y los restaurantes, por regla general, no se molestan en publicar sus menús en línea. Por ejemplo, Haat permite el pago en efectivo y no solo con tarjeta de crédito. De hecho, el 80% de su facturación es en efectivo, lo que significó que Haat tuvo que desarrollar herramientas de contabilidad sofisticadas para asegurarse de que su negocio fuera legalmente sólido. Otro ejemplo es que, a diferencia de otras aplicaciones de entrega de alimentos que requieren que los usuarios proporcionen una dirección exacta, Haat permite que los pedidos se envíen a la ubicación del teléfono inteligente del usuario.

El sistema hace coincidir la ubicación del cliente con la ubicación del repartidor para garantizar una entrega aún más exacta la próxima vez. La empresa también ha desarrollado algoritmos para proporcionar a los repartidores la ruta más corta hasta el cliente.

LIGHTSOLVER: Una computadora basada en láser que se acerca a las capacidades cuánticas

Fundadores: Ruti Ben Shlomi (CEO), Chene Tradonsky, 2020

Número de empleados: 9 (todos en Israel)

Capital recaudado: $ 4.5 millones

Principales inversores: Entrée Capital, IBI Tech Fund



La computación cuántica es un campo innovador en el que muchos tienen grandes esperanzas. A diferencia de las computadoras convencionales basadas en transistores que pueden estar en dos estados: encendido y apagado (0 o 1), la computadora cuántica puede estar en varios estados a la vez y realizar cálculos que hasta ahora se consideraban imposibles. Todos los gigantes tecnológicos, incluidos Google e IBM, están en la carrera por desarrollar una computadora cuántica, pero la tecnología está lejos de estar lista.

En una pequeña oficina en el este de Tel Aviv, diez físicos se esfuerzan por construir una computadora con un enfoque completamente diferente, basado en la luz en lugar de la electrónica. Su puesta en marcha se llama LightSolver, y es un intento de desarrollar una especie de categoría intermedia entre la supercomputadora que existe hoy, utilizada por universidades, ejércitos y grandes corporaciones, y las computadoras cuánticas cuyo desarrollo se espera que tome años. A diferencia de estos dos, la solución de LightSolver no ocupa una habitación enorme y no requiere almacenamiento en condiciones extremas: temperatura cero y al vacío. Su tamaño, según los planos, es el de un ordenador de casa y funciona a temperatura ambiente.

La idea nació durante un encuentro entre los dos fundadores en el Instituto de Ciencias Weizmann. Ruti Ben Shlomi había completado un doctorado. en física cuántica y especializado en la construcción de trampas de iones y átomos. Chen Tardonsky completó un doctorado. en láseres acoplados, y demostró con éxito que pueden usarse para resolver problemas que las computadoras convencionales requerirían años para resolver. Los dos pensaron en la posibilidad de crear una computadora basada en láser y produjeron una prueba de concepto en los estudios que publicaron. Se han fijado el ambicioso objetivo de producir su primera computadora a finales del año en curso.

La potencia de una computadora cuántica se mide en codos, lo que le permite trabajar en asignaciones simultáneas. Cada codo adicional duplica el número de contactos que pueden existir simultáneamente entre los codos. Una computadora de 100 codos contendrá 2 elevado a la potencia de 100 conexiones. En LightSolver, hablan de una computadora inicial igual a la potencia de 100 codos.

«Las organizaciones y los gobiernos hoy en día necesitan más potencia informática para resolver problemas considerados ‘derrochadores’ en términos de potencia informática y, por tanto, irresolubles, para desarrollar fármacos, cifrado, finanzas, gestión de ciudades inteligentes y una serie de otros problemas de optimización», dice Ben Shlomi. “Las computadoras basadas en transistores están llegando al límite de sus capacidades, y el mundo está buscando nuevos paradigmas para computadoras de diversos tipos, siendo la cuántica uno de ellos. Nuestra computadora está ‘inspirada en los cuánticos’. Se las arreglará para lidiar con problemas diarios urgentes que actualmente no tienen solución, es más barata y estará en el mercado mucho antes de que las computadoras cuánticas estén listas».

Una guía colaborativa para encontrar tratamientos para enfermedades raras

Fundadores: Yael Eilish (CEO), Yossi Synett y Ron Held, 2018

Número de empleados: 44 (todos en Israel)

Capital recaudado: $ 9 millones

Principales inversores: Bessemer, 10D83, Norte

Nombre de la empresa: Stuff that Works

Muchas enfermedades crónicas son raras. Hay 7.500 enfermedades que ocurren en solo una de cada 100.000 personas. Y dado que los pacientes son pocos, hay muy poca investigación sobre estas enfermedades y desarrollar medicamentos para ellos no es económicamente viable. Para hacer las cosas más complicadas, cada enfermedad tiene muchos tratamientos posibles, comenzando con medicamentos genéricos, pasando por suplementos nutricionales y, finalmente, varias formas de actividad física. Las enfermedades raras también suponen un coste enorme para la familia y los amigos del paciente.

La empresaria Yael Eilish aprendió todo esto de primera mano cuando su hija contrajo tal enfermedad. «La condición de mi hija siguió deteriorándose», dice Eilish. Busqué en Internet tratando de encontrar ayuda, porque asumí que tenía que haber algo para ayudar. Después de dos años de búsqueda, encontré el blog de un tipo que describía exactamente el mismo problema que teníamos y nos contó sobre el tratamiento. Y luego, con bastante facilidad, encontré un lugar en Israel que brinda el mismo trato. Lo hicimos y en tres semanas se resolvió el problema. Me tomó años descubrir que el mejor tratamiento para su dolencia específica era a dos metros de nosotros.

Por casualidad, Elish solía trabajar en Waze, donde se desempeñó como gerente de producto. Tras la experiencia con su hija, decidió crear un servicio similar para quienes padecen enfermedades crónicas. Llamó a la empresa Stuff That Works, que es una plataforma para compartir conocimientos y experiencias entre pacientes.

“Hacemos uso de la sabiduría de las multitudes para descubrir qué tratamientos son más efectivos que otros”, explica. Resulta que los tratamientos más efectivos casi nunca son los más comunes, simplemente son desconocidos para los médicos y los pacientes. “Todos se conocen mejor a sí mismos, y si la gente carga este conocimiento en grandes cantidades y de manera estructurada, se creará una base de datos asombrosa”, dice Elish.

STW tiene alrededor de 1,2 millones de usuarios activos y mapea 404 enfermedades, incluido Long Covid, los efectos a largo plazo del coronavirus. La empresa está interesada no solo en la determinación técnica de la presencia de la enfermedad, sino también en la calidad de vida del paciente, en aspectos como el sueño y el desempeño sexual. El servicio se proporciona de forma gratuita a los usuarios y Eilish promete que seguirá siendo así. Una vez acumulado el conocimiento suficiente, la empresa pretende comercializar las conclusiones agregadas y venderlas a compañías farmacéuticas, entidades aseguradoras, cadenas de salud y similares.

Permitir a los trabajadores, y a los empleadores, aprovechar los días de vacaciones

Fundadores: Vital Ayelet Reichel (CEO), Eliaz Shapira, 2019

Número de empleados: 28 (16 en Israel)

Capital recaudado: $ 21 millones

Principales inversores: Viola Ventures, Miron Capital, Group11

Sorbet es una empresa bastante única en el panorama de las fintech, ya que trata con dinero que es casi invisible para la mayoría de las personas: días de vacaciones. Si multiplica la cantidad de días de vacaciones que ha acumulado y el valor de un día de trabajo, lo más probable es que el empleador le deba una deuda bastante alta. Sí, es una deuda como cualquier otra, y así se anota en los libros de la empresa. “Para el vicepresidente de finanzas, esta es una deuda particularmente incobrable, porque no tiene fecha de vencimiento o incluso un precio conocido, y no hay control sobre ella”, explica el fundador y director ejecutivo de Sorbet, Vital Ayelet-Reichel. La incertidumbre sobre el monto de la deuda tiene dos razones: una es que si el trabajador obtiene un aumento, esta deuda repentinamente aumenta de valor; la otra razón es que la empresa no tiene forma de saber cuándo el trabajador dejará la empresa y luego desea reclamar su deuda.

Más allá de este problema financiero, está el aspecto humano del problema de las vacaciones. Necesitamos estas vacaciones, tanto para nosotros como, en última instancia, también para el empleador; existe una correlación entre tomarse un tiempo libre y la productividad. Sorbet llegó al mundo con este doble desafío: por un lado, convencer a los trabajadores de que se tomen más días de vacaciones que han acumulado y, por otro, hacer algo con esta enorme deuda que pesa sobre la organización. ¿Cómo? Con software, por supuesto.

En el primer nivel, Sorbet intenta animar a los trabajadores a que se tomen más días de vacaciones. «Nos registramos en los sistemas organizativos y en el calendario del trabajador, y les ofrecemos días de vacaciones de forma proactiva», dice Ayelet-Reichel. “Estos son días de vacaciones preaprobados. No es necesario aclararlos con el jefe «. Además, la empresa motiva a los trabajadores a tomarse días de vacaciones ofreciéndoles atractivos: un taller de cocina o meditación, un masaje o una noche en una habitación de hotel, todo ello basado en la red de socios de la empresa. ¿Y la financiación? Lo adivinó, por el valor de los días de vacaciones acumulados. Por último, la empresa también permite a los trabajadores tomarse medio día libre, lo que a veces es conveniente. “Como una pequeña cucharada de sorbete en lugar de un helado entero”, explica.

En el siguiente nivel, Sorbet utiliza herramientas financieras para gestionar la deuda pendiente restante. Por ejemplo, paga al trabajador el valor de sus días de vacaciones con una tarjeta de débito y cobra la deuda (a plazos y con intereses) al empleador. Con una transacción de este tipo, la empresa en realidad otorga un préstamo al empleador. Dado que este es un problema importante, que representa más de $ 220 mil millones solo en los EE. UU., Sorbet siente que una solución de este tipo representa una gran oportunidad financiera.