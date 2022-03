Ucrania/Rusia. Bennett y Zelensky discuten esfuerzos de mediación

AJN/Itongadol.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló por teléfono con el primer ministro de Israel, Naftali Bennet, el martes por la tarde, informó a través de Twitter.

Durante la conversación, agradeció a Israel por sus esfuerzos de mediación e intentos de impulsar el proceso de negociación.

También se discutieron posibles formas de poner fin a la violencia y la guerra.

«Hablé con @naftalibennett. Agradecí los esfuerzos de mediación de Israel. Se discutieron formas de poner fin a la guerra y la violencia», publicó.

Zelenski comparó a su asediado país con los habitantes judíos del gueto de Varsovia durante el Holocausto, en una emotiva llamada con líderes judíos el lunes, mientras las tropas rusas seguían presionando en su mortal invasión.

Durante la conversación vía Zoom con la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Americanas, Zelenski comparó repetidamente las acciones rusas con las de los nazis, desde los asedios hasta las campañas de bombardeo indiscriminado. También comparó la retórica de Putin contra el pueblo ucraniano con la que empleaba el principal propagandista nazi, Joseph Goebbels.

«Esto es nazismo puro», dijo Zelenski sobre los bombardeos rusos que mataron a cientos de civiles, según recuentos no verificados. «[Putin] sólo está destruyendo a los ciudadanos de Ucrania de diferentes nacionalidades. Esto es simplemente un comportamiento nazi puro. No puedo calificar esto de otra manera».

La acusación iba dirigida a desmentir las afirmaciones de Rusia de que su operación militar es un intento de «desnazificación» de Ucrania.

La llamada de Zelenski con el organismo, que representa a 50 grupos judíos estadounidenses, tenía como objetivo convencer a las organizaciones de que presionen a los líderes mundiales para que envíen más armas para que los ucranianos puedan defenderse del ataque ruso. Repasó la lista de ciudades ya atropelladas por las fuerzas rusas y advirtió que la situación sólo se deterioraría aún más sin una intervención mundial más contundente.

Zelenski, que invocó su propia condición de judío durante la llamada, volvió a señalar los ataques rusos cerca de zonas de importancia judía, incluido el lugar del asesinato en masa de Babyn Yar durante el Holocausto nazi, y Uman, un lugar sagrado para los judíos ortodoxos jasídicos.

También denunció la exigencia de Putin de que Ucrania ceda totalmente y comparó lo que está ocurriendo con el inicio del Holocausto nazi.

«Por alguna razón, tenemos que arrodillarnos y entregar nuestras armas. Tenemos que izar la bandera rusa. Se supone que tenemos que decir que no queremos nada, que queremos levantar las manos», dijo Zelenski. «Escucha, todo esto ya ha ocurrido. En Europa. Todo esto ocurrió en la época nazi, cuando el ejército alemán atravesó el continente y todo el mundo entregó al pueblo judío».

Parte de la llamada fue pública, mientras que partes privadas de la conversación se filtraron a los medios de comunicación.

El vicepresidente de la Conferencia de Presidentes, Malcolm Hoenlein, declaró a The Times of Israel que Zelenski dijo al grupo que veía con buenos ojos una solución diplomática para poner fin a los combates, pero no una basada en las condiciones actuales de Putin, que incluyen importantes restricciones a la soberanía ucraniana.

También se unió al llamamiento la embajadora de Kiev en Washington, Oksana Markarova, que instó a los líderes a unirse a la petición de Zelenski de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, una exigencia que hasta ahora ha sido rechazada por la OTAN, por considerarla una medida demasiado drástica que podría conducir a una guerra total.

Markarova invocó a Golda Meir, la primera ministra israelí nacida en Kiev. «Sería estupendo tenerla ahora con nosotros», dijo. «Creo que ella ayudaría mucho en esta gran lucha».

También comparó los ataques militares rusos en Ucrania con los disparos de cohetes que Israel soportó en los conflictos con Hamás y Hezbolá, diciendo que los ataques rusos eran indiscriminados y alcanzaban a civiles.

«La mayoría de los ataques son desde el aire, y es algo que, de nuevo, todos los hermanos y hermanas de Israel están, por desgracia, demasiado familiarizados con ello», dijo Markarova.

La Conferencia de Presidentes debatirá las peticiones ucranianas en los próximos días, declaró Hoenlein, señalando que el grupo se puso en contacto con los líderes mundiales para promover la canalización de la ayuda humanitaria a los ucranianos, aunque reconoció que presionar para que se preste apoyo militar no es algo que el organismo haga habitualmente.

La semana pasada, la Conferencia de Presidentes emitió una declaración en la que expresaba su indignación por la «tragedia humanitaria» que se está produciendo en Ucrania, aunque evitaba culpar a Rusia.

«Alentamos a todas las partes, y en particular a la Federación Rusa, a abstenerse de hacer un revisionismo histórico que trivialice y distorsione la realidad del Holocausto», dijo la conferencia, en la única mención a Rusia en la declaración.

Americans For Peace Now, que es miembro de la Conferencia de Presidentes, dijo que no fue consultada antes de la publicación de la declaración «y cree que es muy deficiente».

Presionado sobre el asunto, Hoenlein dijo que salvar las vidas de judíos y no judíos por igual es la máxima prioridad de la organización. «Eso es lo que nos motiva y todo lo que hacemos. Nos aseguramos de ser lo más eficaces en el papel constructivo que podemos desempeñar, pero ciertamente, no estamos evitando ninguna de las cuestiones».