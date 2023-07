Trump recibe a 150 líderes ortodoxos y pronuncia un discurso sobre Israel

Itongadol.- El expresidente Donald Trump recibió el lunes por la noche a líderes ortodoxos en su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey, para pronunciar un discurso sobre Israel. Se produce cuando la carrera presidencial de 2024 se calienta, y en medio de la tensión entre el gobierno israelí y la administración Biden.

La cena, para unas 150 personas, fue organizada por la Israel Heritage Foundation, un grupo ortodoxo de defensa de Israel creado el año pasado. La fundación surgió de un grupo formado en 1974 por supervivientes del Holocausto para formar capellanes y que lleva el nombre de Ayshel Avraham. Entre sus dirigentes se encuentran Farley Weiss y el Dr. Joe Frager, ex presidente y vicepresidente de la junta directiva del Consejo Nacional del Joven Israel.

El rabino David Katz, director ejecutivo de la organización, dijo que, como organización sin ánimo de lucro 501(c)(3), el grupo no respalda a ningún candidato político y que el acto, celebrado en el Trump National Golf Club por motivos de seguridad, no apoya la campaña presidencial de Trump para 2024. «El acto trata del pasado, no del futuro», y es una forma de dar las gracias a Trump, dijo Katz.

Dijo que el grupo siente que Trump se ha ganado su lugar en la historia por su firme apoyo a Israel, los esfuerzos de su administración para trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalem y por reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. «Esta es nuestra expresión de gratitud», dijo.

Tras una oración por «nuestro querido presidente», Trump recibió una corona de plata de la Torá. En ella se leía: «Dad gracias a Hashem porque Él es Bueno, porque Su Bondad perdura para siempre». Presentada al Presidente Donald J. Trump – por sus extraordinarios y heroicos esfuerzos para ayudar al Estado de Israel y al Pueblo Judío. Él y su familia deben ser bendecidos eternamente».

Trump leyó en voz alta la proclamación, según un vídeo publicado en Internet.

«Permítanme decirlo de esta manera», dijo Trump a la multitud después de la presentación del premio, «Si no ganamos, Israel está en un gran problema. Lo digo en serio».

Los judíos ortodoxos tienden a votar a los republicanos en las elecciones nacionales. Mientras que Trump recibió entre el 21% y el 30% del voto judío general en las elecciones presidenciales de 2020, fue apoyado por el 72% de los votantes ortodoxos, según una encuesta de la Coalición Judía Republicana.

Una encuesta reciente realizada por el Instituto Electoral Judío mostró que el 76% de los votantes ortodoxos volvería a votar por Trump en 2024 si es el candidato republicano, y el 88% desaprueba al presidente Joe Biden. El gobernador de Florida Ron DeSantis y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, que se encuentran entre los numerosos candidatos que desafían a Trump en las primarias del Partido Republicano, también son populares entre los republicanos ortodoxos. El año pasado, un influyente líder jasídico de Nueva York, el rabino Aaron Teitelbaum, arremetió contra el trumpismo que se ha apoderado de gran parte de la comunidad ortodoxa.

Desde su derrota, Trump se ha quejado de la falta de apoyo entre los judíos estadounidenses, pero ha presumido de su popularidad entre los ortodoxos. El año pasado se dirigió a varios grupos ortodoxos.

La reunión del lunes de Trump con los líderes ortodoxos se produce casi dos semanas después de que DeSantis se dirigiera a los donantes ortodoxos en el condado de Rockland, Nueva York, donde se jactó de su propia buena fe pro-Israel e hizo la afirmación sin fundamento de que la administración Biden quiere revertir el traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalem.

Katz dijo que la organización ya ha cursado invitaciones a otros candidatos republicanos para actos similares, así como a líderes demócratas, como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y los congresistas Josh Gottheimer, de Nueva Jersey, y Ritchie Torres, de Nueva York. Josh Gottheimer, de Nueva Jersey, y Ritchie Torres, de Nueva York.

Entre los invitados recientes figuran el exvicepresidente Mike Pence; el exsecretario de Estado Mike Pompeo; y Kari Lake, la candidata a gobernadora de Arizona derrotada por el Partido Republicano, de quien se rumoreó inicialmente que estaba en la lista de compañeros de fórmula de Trump para 2024.