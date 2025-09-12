Itongadol.- Un sospechoso por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk fue detenido este viernes, según confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poniendo fin a una intensa persecución de más de 24 horas tras lo que el mandatario describió como una “atroz ejecución”.

Trump anuncia el arresto de un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk: "Creo que lo tenemos"



Ver nota: https://t.co/Ku945UXp91#Trump #EEUU #CharlieKirk @realDonaldTrump @POTUS pic.twitter.com/dgk4qkfVQE — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 12, 2025

Kirk fue asesinado de un disparo de francotirador mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. El atacante logró escapar tras efectuar un único disparo que impactó en el cuello del dirigente conservador frente a unas 3.000 personas.

“Creo que lo tenemos”, dijo Trump en una entrevista con Fox News, señalando que un conocido del sospechoso lo reconoció y lo entregó a las autoridades, incluso con la ayuda del propio padre del acusado, quien lo llevó a una estación de policía.

Las autoridades federales habían difundido horas antes imágenes de un “sujeto de interés”, captadas por cámaras de seguridad, en las que se veía a un hombre joven vestido de negro, con gafas oscuras y una gorra, cuya sudadera mostraba un águila calva sobre una bandera estadounidense. El FBI también confirmó el hallazgo de un rifle de cerrojo de gran potencia, presuntamente utilizado en el ataque, en un área boscosa cercana al campus.

Según la investigación, el atacante llegó minutos antes del evento, accedió al techo del edificio y disparó contra Kirk mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos. Luego huyó saltando del techo y escapó hacia un vecindario adyacente, explicó Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo de la operación.

Beau Mason, comisionado de Seguridad Pública de Utah, indicó que el sospechoso aparenta tener edad universitaria y “se mimetizó fácilmente” con el ambiente del campus. El jueves, las clases fueron suspendidas y el área permaneció acordonada mientras los investigadores recolectaban pruebas, incluidas huellas de manos y pisadas.

Kirk, de 30 años, era cofundador y presidente del grupo estudiantil conservador Turning Point USA y lideraba la gira universitaria “American Comeback Tour”. Figura influyente entre votantes jóvenes republicanos y cercano aliado de Trump, su asesinato generó condenas a la violencia política desde el oficialismo y la oposición, así como de gobiernos extranjeros.

Trump anunció que concederá a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil en Estados Unidos, en homenaje a su legado. El activista, casado y padre de dos hijos pequeños, era conocido por sus posiciones firmes sobre raza, inmigración, religión, armas y políticas de género, y por sus debates directos con críticos de todo el espectro político.