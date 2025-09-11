Reporte: Refuerzan la seguridad de Donald Trump tras el asesinato de Charlie Kirk

Itongadol.- El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reforzar las medidas de seguridad en torno al mandatario tras el asesinato de Charlie Kirk, informó este jueves el Wall Street Journal.

Según el reporte, una ceremonia en el Pentágono por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue trasladada a un lugar más seguro como parte de las medidas adicionales. Asimismo, se dispuso un operativo especial para la presencia de Trump en el partido de béisbol entre los Detroit Tigers y los New York Yankees en el Yankee Stadium.

El Wall Street Journal añadió que, más allá de los eventos de esta semana, el círculo cercano de Trump mantiene discusiones internas para incrementar de forma permanente la seguridad presidencial, a la luz del atentado contra Kirk y su impacto en la política estadounidense.

Horas antes, el mismo medio reveló que el fusil utilizado en el ataque contra Kirk contenía municiones grabadas con mensajes vinculados a causas pro-transgénero y a la ideología “antifascista”. Los investigadores analizan tanto el significado de esas inscripciones como los antecedentes del sospechoso.

La FBI señaló que dispone de imágenes nítidas del atacante, al que describió como un joven en edad universitaria. Autoridades también confirmaron que en la zona boscosa donde huyó el tirador se halló un arma de alto poder con huellas dactilares, actualmente en proceso de análisis.

El asesinato de Kirk se produjo durante un acto en la Universidad del Valle de Utah (UVU), donde videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una bala lo impacta en el cuello, provocando una fuerte hemorragia mientras aún sostenía el micrófono. Fue trasladado de urgencia a un hospital y sometido a cirugía, pero falleció dos horas después. La noticia fue confirmada por Trump en un mensaje televisado a la nación.

Kirk, de 31 años, era cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA, la organización juvenil conservadora más grande del país, y un aliado clave de Trump en la política estadounidense contemporánea.