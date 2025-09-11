Inicio Argentina «Son todos unos genocidas»: Detienen a un ciudadano italiano por amenazas a la embajada de Israel en Buenos Aires

«Son todos unos genocidas»: Detienen a un ciudadano italiano por amenazas a la embajada de Israel en Buenos Aires

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Un ciudadano de nacionalidad italiana, de 42 años, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, acusado de haber proferido amenazas contra la embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, el hombre realizó una llamada telefónica en la que, de manera agresiva, expresó que “son todos unos genocidas”, en alusión al conflicto vigente en Oriente Medio entre las fuerzas israelíes y palestinas.

Tras la denuncia correspondiente, la Policía Federal inició un operativo que permitió establecer el domicilio del sospechoso en la calle Ecuador de Ramos Mejía. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, una computadora, una notebook, un pendrive, tres libros y diversa bibliografía y folletos vinculados a propaganda anarquista, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo, con intervención de la Secretaría 8 de Martín Fernando Canero.

La investigación continúa abierta para determinar posibles vínculos adicionales o nuevas amenazas, mientras las autoridades recuerdan que la formulación de amenazas contra sedes diplomáticas constituye un delito federal que puede derivar en penas de prisión.

