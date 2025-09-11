Todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron el ataque en Doha

Itongadol.- Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluido Estados Unidos, emitieron este jueves una declaración conjunta en la que condenaron el ataque en Doha contra la dirigencia de Hamás, aunque evitaron mencionar directamente a Israel.

Según diplomáticos en Nueva York, Washington presionó para suavizar el lenguaje del documento, que originalmente contenía expresiones más duras. La declaración se produce tras lo que analistas describen como un intento fallido de eliminar a altos cargos de Hamás en la capital qatarí, que terminó con varias víctimas y un fuerte costo diplomático.

“El Consejo de Seguridad condena los recientes ataques en Doha, en el territorio de un mediador clave, y expresa profundo pesar por la pérdida de vidas civiles”, señala el comunicado. El texto subraya además la necesidad de evitar una mayor escalada y destaca la “solidaridad con Qatar”, reafirmando su soberanía e integridad territorial.

Los miembros remarcaron “el rol vital de Qatar en los esfuerzos de mediación regional, junto a Egipto y Estados Unidos”, al tiempo que insistieron en que la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza deben ser las máximas prioridades internacionales.

La condena colectiva representa una inusual muestra de unidad en el Consejo en torno a un tema tan sensible, donde a menudo los vetos cruzados bloquean pronunciamientos de este tipo.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el organismo tiene previsto discutir el ataque en una sesión próxima que podría convertirse en una crítica pública más explícita contra Israel, pese a la cautela en el lenguaje del comunicado.

El emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, envió a su primer ministro a Nueva York para participar en la reunión, acompañado por los cancilleres de Jordania y Egipto, lo que anticipa un debate de alto perfil en torno a la seguridad regional y el futuro de las negociaciones.