Orador de la Facultad de Derecho de Nueva York pidió el asesinato de ‘sionistas’

Itongadol.- Un orador con un historial de declaraciones antiisraelíes pronunció el pasado fin de semana un discurso de graduación en la Facultad de Derecho de la CUNY, lo que ha provocado más acusaciones de antisemitismo en el sistema universitario público.

Nerdeen Kiswani, la estudiante que pronunció el discurso, ha acumulado más de 15.000 seguidores en Instagram. Creó el grupo de defensa pro-palestino Within Our Lifetime, que ha celebrado concentraciones llamando a «globalizar la Intifada».

Canary Mission, una organización que documenta a personas y grupos que promueven el odio a Estados Unidos, Israel y los judíos, dijo que el grupo que ella fundó está «dedicado a la completa destrucción de Israel», y también es responsable «de una reciente serie de protestas violentas en las calles de Nueva York que han visto a sus activistas atacar físicamente a judíos y transeúntes».

Durante su discurso, que se centró en la causa palestina, Kiswani dijo que se está «enfrentando a una campaña de acoso sionista por parte de organizaciones bien financiadas y vinculadas con el gobierno y el ejército israelíes sobre la base de mi identidad y organización palestinas». En un vídeo del discurso se pueden escuchar estruendosos aplausos.

Ilya Bratman, director ejecutivo de Hillel en el Baruch College, dijo que el gobierno estudiantil de la Facultad de Derecho de la CUNY la eligió como oradora.

«El presidente [del gobierno estudiantil] es judío», dijo Bratman.

«Pero eso no significa nada. El gobierno estudiantil está completamente entrelazado con Kiswani y sus esfuerzos por demonizar al Estado de Israel».

Un estudiante judío de la CUNY, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que Kiswani está creando un «ambiente inseguro» para los judíos en el campus.

«Una cosa es una persona política con la que no estás de acuerdo», dijo Dave (un seudónimo). «Pero ella llama al asesinato real de los judíos. Realmente está sentando un precedente de que CUNY está de acuerdo con tener en su escuela a gente que quiere hacernos daño».

Kiswani tiene un largo historial de declaraciones que piden la abolición del Estado de Israel y acciones que parecen aprobar la violencia contra los israelíes.

«Espero que un pop-pop sea el último ruido que escuchen algunos sionistas en su vida», dijo a la multitud en un mitin anti-israelí el 31 de julio de 2021.

«Tengo prohibida la entrada a mi patria mientras siga existiendo esta entidad sionista de colonos, esta organización llamada Israel, que se hace pasar por un país», dijo Kiswani en una entrevista en YouTube en mayo de 2021. «Tuvimos paz antes de que se creara Israel, así que abolir Israel es la clave para la paz».

A Kiswani también le gustó un post de Instagram ya borrado que decía, en árabe, «Gloria al hacha de la resistencia». El post se refería al asesinato el 5 de mayo de tres padres judíos en la ciudad israelí de Elad por atacantes palestinos que blandían hachas. Kiswani ha rechazado en múltiples ocasiones las solicitudes de entrevista del New York Jewish Week, calificando a la organización de «medio sionista».

Un profesor de la CUNY que también es miembro de la sección neoyorquina del grupo pro-palestino Jewish Voice for Peace dijo que Kiswani es «inteligente, honorable y valiente».

«Creo que los intentos de mancharla a ella o a su reputación son una calumnia y algo feo», dijo el profesor, que afirmó que temía ser despedido de la escuela por hablar con la prensa.

La CUNY tiene 25 colegios en los cinco distritos, con una administración central. Los estudiantes y el profesorado del Baruch College, el John Jay College of Criminal Justice, el Queens College y el Hunter College, entre otros, se han quejado de las resoluciones antiisraelíes aprobadas por el sindicato de profesores de todo el campus, así como de un clima antiisraelí en sus campus individuales.

Dave describió un incidente ocurrido a principios de este mes en el campus John Jay de la CUNY, en el lado oeste de Manhattan. El Día de la Independencia de Israel, dijo, un compañero de clase cargó contra él y su grupo de amigos mientras estaban sentados en una zona de césped con banderas israelíes.

«Fue como si invadiera intencionadamente nuestro espacio», dijo Dave. «Estaba corriendo, saltando sobre nuestras cabezas, para intimidarnos».

Añadió que los estudiantes tienen miedo de llevar «cualquier cosa que demuestre que son judíos», como una kipá o una estrella de David. «Tienen miedo de las repercusiones de la gente del campus», dijo. «La gente del campus podría hacerles daño».

Bratman, de Hillel, contó a la New York Jewish Week otro informe de este semestre sobre un estudiante acosado por llevar una kipá en John Jay. «Un estudiante judío está caminando por los pasillos con su kipá», dijo Bratman. «La gente le dice: ‘Eres un opresor’. Nadie le pregunta su opinión sobre Israel. Es un antisemitismo total y manifiesto».

Bratman añadió que las palabras de Kiswani influyen en otros para crear un ambiente que hace que los estudiantes judíos del campus se sientan «extremadamente incómodos.»

«Se llama a sí misma parte del grupo oprimido, minoritario y marginado», dijo Bratman. «Luego nadie presta atención a sus palabras, palabras que llaman a la violencia contra el pueblo judío. Es algo extremo e inquietante».

Sin embargo, el profesor que representa al JVP dijo que «no me trago ese lamento» de que los judíos se sienten inseguros en el campus. «Si te sientes inseguro, es porque la gente que te rodea te hace sentir inseguro», dijo el profesor, que es judío. «Nadie amenazó a este tipo».

«De hecho, creo que el hecho de que más palestinos no hayan cometido actos de violencia es sorprendente», añadió el profesor. «No digo que sea bueno que haya actos violentos, pero puedo ser comprensivo con la gente que los comete porque acaban de llegar al punto de ebullición. Y no es nada comparado con lo que hacen los israelíes cada día».

El profesor reconoció que ha habido un aumento del antisemitismo y que estaba «mal» que una persona fuera abordada por llevar una kipá.

«Eso es algo antisemita», dijo el profesor. «Pero no quiero achacar eso a Nerdeen, y no quiero aceptar la opinión de que hay un clima de antisemitismo que amenaza a los estudiantes judíos».

Muchos grupos judíos y pro-Israel sostienen que, si bien las críticas a Israel son lícitas, los llamamientos a la destrucción del país y a la violencia contra sus ciudadanos, así como el hecho de apuntar a los estudiantes judíos simplemente porque son sospechosos de apoyar a Israel, es antisemita.

Bratman dijo que los representantes del gobierno estudiantil de la Facultad de Derecho de la CUNY han declarado «abiertamente y en voz alta que los estudiantes judíos no deberían venir a la universidad», y que el tenor de la organización es «extraordinariamente antisionista».

El gobierno estudiantil no proporcionó un comentario para esta historia. En noviembre de 2021, el gobierno estudiantil propuso una resolución en la que se pedía a la universidad que apoyara el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones y desinvirtiera de las empresas relacionadas con Israel.

La resolución decía que CUNY Law es «directamente cómplice del genocidio del apartheid y de los crímenes de guerra perpetrados por el Estado de Israel contra el pueblo palestino.»

Jeff Lax, profesor del Kingsborough College de la CUNY, es uno de los fundadores de un grupo llamado SAFE CUNY, que defiende a los «judíos sionistas que son sistemáticamente discriminados y excluidos por» la CUNY y el sindicato de profesores, que el año pasado condenó a Israel por «el continuo sometimiento de los palestinos» y pidió a sus secciones estatales que consideraran apoyar el boicot académico a Israel.

Lax también se ha unido a una demanda contra el sindicato, el Professional Staff Congress, acusándolo de antisemitismo.

SAFE CUNY emitió un comunicado en el que condenaba la «horrible y odiosa decisión de CUNY de honrar» a Kiswani permitiéndole dar un discurso de graduación.

«Honrar a una intolerante que odia a los judíos y que ha llamado a la violencia contra los judíos hace que los judíos de CUNY sean inseguros», dice la declaración. «CUNY es responsable si alguien resulta herido a raíz de la retórica antisemita e incitadora a la violencia de Kiswani».

El grupo envió una carta al canciller Félix V. Matos Rodríguez en relación con Kiswani, diciendo que están «profundamente preocupados».

«CUNY se ha convertido en un lugar inseguro para los judíos observantes, los judíos sionistas y muchos otros judíos», dice la carta. «Hace tiempo que hay que tomar medidas inmediatas y exigimos tener voz en ese proceso».

La lucha por las causas de Israel y Palestina en CUNY lleva años, y la administración rara vez hace comentarios al respecto.

Sin embargo, cuando la Facultad de Derecho de CUNY adoptó una resolución de BDS en 2021, Matos Rodríguez publicó una declaración diciendo que «CUNY no puede participar ni apoyar las actividades de BDS.»

«Estas organizaciones hablan por sí mismas», dijo Matos Rodríguez. «Las opiniones o posiciones que expresan son totalmente suyas y no representan los puntos de vista de CUNY o de la mayoría de los 300.000 miembros de nuestra comunidad».

Matos Rodríguez no respondió a la solicitud de comentarios de la New York Jewish Week. Múltiples grupos pro-palestinos declinaron hacer comentarios para este artículo, incluyendo Within Our Lifetime, IfNotNow, Jewish Law Students Association y CUNY 4 Palestine.