La estrella del fútbol francés Mbappé sale con una modelo israelí

Itongadol.- La superestrella del fútbol francés Kylian Mbappé está saliendo con una modelo de Instagram de Israel, informaron las fuentes de Ynet.

Se dice que el delantero del Paris Saint-Germain está en una relación con Aviv Meiri, un estudiante de la próspera ciudad de Meitar, en el sur de Israel.

La estrella de la Ligue 1 es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, conocido por su regate, velocidad y habilidades de finalización.

Aunque no se siguen en las plataformas de redes sociales y aún no han publicado fotos juntos, las fuentes han confirmado el nuevo estado de la relación de las parejas.

La última relación de Mbappé fue con Alicia Aylies, coronada Miss Francia en 2017.

La pareja mantuvo su romance en secreto y nunca confirmaron que estaban juntos, pero fueron vistos juntos en varias ocasiones.

El pasado diciembre, Aylies fue entrevistada por la revista francesa Public. Cuando se le preguntó sobre su vida amorosa, respondió: «Con todos los proyectos que tengo en mente, quiero poner el 100% de mi enfoque y energía en mí».

“Cuando estoy en una relación, me olvido un poco de mí mismo. Me gustan las relaciones y el amor, pero en este momento no estoy listo para establecerme. Sin embargo, salir y salir es otra cosa”.