Nuevos documentos sobre John F. Kennedy revelan que el espía de origen judío Reuben Efron controlaba el correo de la CIA

Itongadol.- Durante décadas, los analistas especializados en los misterios del asesinato del ex presidente estadounidense John F. Kennedy se centraron en quién, exactamente, abrió el correo de su futuro asesino mientras estaba bajo vigilancia de la CIA antes del tiroteo.

Según la teoría de la conspiración, esa persona habría entendido la relación de Lee Harvey Oswald con la Unión Soviética y, por lo tanto, podría desvelar nueva información sobre un posible complot comunista contra Kennedy, o un plan del gobierno estadounidense para ocultar a su verdadero asesino.

El mes pasado, los nuevos documentos desclasificados revelaron la identidad del investigador de la CIA: Reuben Efron, teniente coronel del ejército estadounidense e inmigrante judío de Lituania.

El New York Times fue el primero en informar de la identidad de Efron. «Y eso significa… ¿qué, exactamente?», se preguntaba el diario en su informe. «¿Una pista tentadora para desentrañar una complicada conspiración que el gobierno trató de encubrir durante décadas? ¿Una prueba adicional de que la CIA sabía más sobre Oswald de lo que se reconoció inicialmente? ¿O un detalle menor retenido todo este tiempo debido a imperativos burocráticos irrelevantes para la cuestión de si Oswald fue el atacante solitario en el fatídico día?»

Una inmersión profunda en la identidad judía de Efron no responde a esas preguntas. Pero sí confirma que Efron no sólo trabajó como espía, sino que tenía un profundo conocimiento de los espías en la tradición judía, informó Times of Israel.

La Agencia Telegráfica Judía aseguró que Efron pasó un tiempo viviendo en Israel antes de morir el 22 de noviembre de 1993, 30 años después del asesinato de Kennedy. Mientras estuvo allí, contribuyó con cinco artículos en la década de 1970 al Jewish Bible Quarterly, una publicación afiliada a la Organización Sionista Mundial con sede en Jerusalem, que canalizaba su experiencia en espionaje.

«Rahab y sus locales estaban bajo la vigilancia de un equipo de contrainteligencia del rey de Jericó que pronto estableció que los dos hombres que visitaban a Rahab eran en realidad espías israelitas», escribió en uno de los ensayos, refiriéndose a una cortesana de Jericó que, según el Libro de Josué, ayudó a los israelitas a prepararse para derrotar a los cananeos.

Efron calificó a Rahab de «prototipo de Mata Hari», la bailarina exótica convertida en espía en la época de la Primera Guerra Mundial.

En uno de los ensayos, Efron aborda directamente el problema de los espías que evalúan incorrectamente su objetivo de vigilancia, una crítica que se hizo sobre su lectura de Oswald. Acerca de los 10 espías que, en el Libro de los Números, regresaron a los israelitas inquietos por su incursión en Canaán, señaló: «Los exploradores, militarmente inexpertos, al parecer se habían impresionado indebidamente con las proezas del enemigo y, como es frecuente entre los orientales, exageraron sus capacidades».

Los ensayos, tres de los cuales aparecieron en una serie llamada «Inteligencia Militar en la Biblia», no ayudan para entender el asesinato de Kennedy o la vida interior del hombre que leyó el correo de Oswald. Pero sí muestran cómo pasó su jubilación.

Efron nació como Ruvelis Effronas en Simnas, Lituania, el 12 de abril de 1911, y asistió a una escuela secundaria judía allí (un «gimnasio hebreo», en sus palabras), seguido de la Universidad Vytautas Magnus en lo que hoy es Kaunas. Ejerció la abogacía durante cinco años en esa ciudad -un próspero centro de la vida judía lituana que se convertiría en el mayor gueto del país bajo el nazismo- antes de emigrar, como había hecho antes su hermano.

Efron emigró a Estados Unidos en diciembre de 1939, llegando a Miami vía Cuba. En sus documentos de inmigración figuraba como vendedor. Según una historia familiar recopilada por un pariente, al otoño siguiente se matriculó en la Facultad de Derecho de Atlanta, una escuela nocturna que cerró en la década de 1990. Trabajó en un negocio que vendía ropa en el centro de Atlanta hasta que se graduó en 1943.

Hablaba ruso, lituano, hebreo, ídish y alemán y se alistó en las Fuerzas Aéreas durante la Segunda Guerra Mundial como intérprete, según una esquela mortuoria publicada en el Miami Herald. Después de la guerra, decía la esquela, desempeñó un papel en las negociaciones de paz y en conversaciones relacionadas con el reasentamiento de refugiados de guerra, entre ellos, quizás, miembros de su propia familia, pero no su madre, que según la genealogía publicada fue asesinada en el Holocausto.

Durante décadas, Efron trabajó para el gobierno estadounidense, desempeñando papeles que recién ahora se están conociendo a medida que se hacen públicos documentos secretos del gobierno. Su historia familiar sólo dice: «Reuben trabajó para el Pentágono».