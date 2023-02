Los republicanos instan a Biden a vetar la resolución antiisraelí del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Itongadol.- Congresistas republicanos piden al presidente Joe Biden que vete una resolución antiisraelí que previsiblemente se llevará el lunes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que declare inequívocamente que su administración se opone a este tipo de medidas unilaterales en el foro internacional.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, escribió en una carta al presidente, firmada también por Steve Scalise, líder de la mayoría, y Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Los miembros del Consejo de Seguridad vienen negociando un proyecto de resolución sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania redactado por los Emiratos Árabes Unidos en coordinación con los palestinos.

Se espera que la resolución se someta a votación el lunes, en medio del temor palestino a que sea vetada por Estados Unidos.

The Biden Administration must use the voice and vote of the United States to oppose and veto any anti-Israel action—including resolutions—at the UN Security Council.

My letter with @RepMcCaul and @SteveScalise to President Biden: pic.twitter.com/NNjQAQ7JR9

