FBI advierte sobre amenaza ‘amplia’ a sinagogas en Nueva Jersey

Itongadol.- El FBI aseguró que había recibido información creíble sobre una «amplia» amenaza contra las sinagogas de Nueva Jersey, una advertencia que llevó a algunos municipios a enviar agentes de policía adicionales para vigilar los lugares de culto.

La naturaleza de la amenaza era vaga. La oficina del FBI en Newark emitió un comunicado en el que instaba a las sinagogas a «tomar todas las precauciones de seguridad para proteger a su comunidad y sus instalaciones», pero no dijo nada sobre quién había hecho la amenaza ni por qué.

La alerta se publicó después de que los funcionarios descubrieran una amenaza en línea dirigida ampliamente a las sinagogas de Nueva Jersey, dijo un funcionario de las fuerzas del orden. La publicación no se dirigía a ninguna sinagoga en concreto, dijo el funcionario. El funcionario no podía discutir los detalles de la investigación públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los mensajes dejados en la oficina del FBI en Newark no fueron devueltos.

Las advertencias públicas sobre amenazas no específicas contra instituciones judías, hechas por una variedad de grupos que incluyen supremacistas cristianos y extremistas islámicos, no son inusuales en el área metropolitana de Nueva York, y muchas resultan ser falsas alarmas. Pero la zona también ha visto ataques mortales.

En Jersey City, el alcalde Steven Fulop dijo que la policía se apostaría en las siete sinagogas de la ciudad y que se añadirían patrullas a pie en la comunidad judía en general. En 2019, dos asaltantes motivados por el odio antijudío mataron a un agente de policía, luego se dirigieron a un mercado kosher en Jersey City y mataron a tres personas más, antes de ser asesinados en un tiroteo con la policía.

Agentes de policía armados con rifles custodiaron una sinagoga a una ciudad de distancia, en Hoboken, donde el director de seguridad pública también anunció un aumento de las patrullas en las comunidades judías.

Hace cinco años, dos hombres de Nueva Jersey fueron condenados a 35 años de prisión tras ser declarados culpables de una serie de atentados en 2012 que incluyeron el incendio de dos sinagogas. También lanzaron un cóctel molotov a la casa de un rabino mientras dormía con su esposa e hijos.

En 2019, un hombre apuñaló a cinco personas en una celebración de Hanukkah en la casa de un rabino en una comunidad judía ortodoxa al norte de Nueva York, hiriendo mortalmente a una persona.

El representante estadounidense Josh Gottheimer, demócrata de Nueva Jersey, dijo que estaba «preocupado e indignado» por la última amenaza contra los judíos.

«Estoy profundamente preocupado e indignado por la alerta de hoy del FBI», dijo Gottheimer. «Esto es lo que ocurre después de años de comentarios antisemitas por parte de figuras públicas», añadió, citando los recientes comentarios de Kanye West y un post en las redes sociales compartido por la estrella de la NBA Kyrie Irving.

El FBI no dio a conocer ninguna información que sugiera que la amenaza que motivó la advertencia esté relacionada con el debate público sobre esos comentarios.