Estados Unidos. Activistas antiisraelíes vandalizaron la Universidad de Cornell

Itongadol.- Activistas antiisraelíes destrozaron un edificio de la Universidad de Cornell el domingo por la noche al comenzar el semestre de otoño, según el vicepresidente de Relaciones Universitarias de la Universidad de Cornell, Joel Malina.

Malina declaró el martes que la entrada principal de Day Hall había sido pintada con spray y los cristales destrozados. El Cornell Daily Sun informó de que en el edificio administrativo habían aparecido pintadas como «Israel bombardea, Cornell paga» y «La sangre está en tus manos».

«Los actos de violencia, la ocupación prolongada de edificios o los daños a la propiedad (incluidas las pintadas) no se tolerarán y provocarán una respuesta inmediata de la seguridad pública», dijo Malina. «La policía de Cornell está llevando a cabo una investigación exhaustiva, y los responsables serán objeto de suspensión y cargos penales».

Los activistas anónimos dijeron al Sun que creían que atacar la propiedad de la escuela era la única manera de hacerse oír, y atacaron a la administración por tratar de crear una «fachada de normalidad» al comenzar el año académico. Los activistas arremetieron contra la ex presidenta de Cornell, Martha Pollack, por no haber cortado los lazos con Israel y no haber pedido un alto el fuego antes de retirarse en junio en medio de intensas protestas.

La Coalición para la Liberación Mutua advirtió el domingo en Instagram al presidente interino Michael Kotlikoff de que «si no desinviertes, eres el siguiente», en referencia a una serie de presidentes de universidades estadounidenses que habían dimitido a raíz de acampadas y protestas contra Israel. El lunes se celebró una protesta el primer día de clase en Ho Plaza para pedir la desinversión.

Kotlikoff y el preboste interino John Siliciano advirtieron en una declaración el lunes que, si bien la libertad de expresión y el discurso civil serían bienvenidos, este derecho no era ilimitado y no podía infringir otros. Los campamentos tendrían que registrarse y sólo podrían celebrarse en lugares determinados. Los administradores también establecieron una política disciplinaria de tres pasos, en la que una segunda infracción por acampadas no aprobadas o no pacíficas se castigaría con una suspensión temporal no académica antes de una suspensión académica temporal en caso de una tercera infracción.

«Los profesores y el personal que participen en estas actividades serán remitidos a la dirección de su facultad, escuela o unidad administrativa para que reciban una advertencia, una revisión y posibles sanciones», dijeron Kotlikoff y Siliciano. «Como antiguos habitantes de Cornellie que han sido testigos de numerosos periodos de agitación en el campus, comprendemos la importancia de que el profesorado, el personal y los estudiantes se expresen sobre temas de gran importancia. Instamos a todos los miembros de la comunidad a expresar sus opiniones respetando los derechos de los demás.»

Ante las continuas demandas sobre la adopción de políticas antiisraelíes, los administradores dijeron que no opinarían sobre acontecimientos nacionales o mundiales.