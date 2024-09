EE.UU. repudia una protesta antiisraelí en Nueva York en la que se ondearon banderas de Hamás

Itongadol.- La Casa Blanca repudió una protesta antiisraelí celebrada hoy en Nueva York en la que ondearon banderas de la organización terrorista Hamás.

Siete mil personas asistieron a la protesta, cuatro de las cuales fueron detenidas tras enfrentarse con la policía.

«Como han dicho el presidente Biden y el vicepresidente Harris, no hay absolutamente ningún lugar en Estados Unidos para el veneno del antisemitismo, ninguno», afirma el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en una declaración a The Times of Israel.

«Ellos y toda la Administración Biden-Harris condenan a cualquier individuo que se asocie con la repugnante organización terrorista Hamás».

«Es especialmente atroz expresar apoyo a Hamás el mismo día del funeral de un rehén estadounidense inocente al que asesinaron brutalmente», añade Bates, refiriéndose a Hersh Goldberg-Polin, cuyo cadáver fue recuperado por las IDF el fin de semana después de que sus captores de Hamás lo mataran junto a otros cinco rehenes.

«Este es un momento para que todos los estadounidenses se unan y se levanten contra el antisemitismo y contra el odio enfermizo y la maldad que representa Hamás», afirma el portavoz de la Casa Blanca.