Biden dice que el viaje al Medio Oriente tenía como objetivo impulsar la integración de Israel

Itongadol.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, dice que uno de los propósitos de su próximo viaje a Oriente Medio es «profundizar en la integración de Israel en la región».

«Creo que vamos a poder hacer [eso], lo cual es bueno: bueno para la paz y bueno para la seguridad israelí», dice durante una conferencia de prensa mientras visita España.

«Por eso los líderes israelíes se han mostrado tan firmes a favor de que vaya a [Arabia] Saudí», dice, revelando públicamente la presión ejercida por Jerusalén para que el presidente estadounidense visite Yeddah, en medio de la aprensión de algunos de su partido por el historial de derechos humanos del reino del Golfo.

«Voy a empezar ese viaje en Israel… [creo] que es realmente importante que haga el viaje», dice. «Voy… a Israel para reunirme con los líderes israelíes para afirmar el vínculo inquebrantable que tienen Israel y Estados Unidos».

Biden viajará a Arabia Saudí para una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo el 15 de julio, después de dos días en Israel y Cisjordania. «Es en Arabia Saudí, pero no se trata de Arabia Saudí».

Confirma que «verá» a la Corona saudí, Muhammad bin Salman, pero sólo como parte de la reunión más amplia del CCG+3. Biden también insiste en que no tratará de presionar a Riad para que aumente su producción de petróleo con el fin de compensar el aumento de los precios del gas en Estados Unidos: «Les he indicado que pensaba que deberían aumentar la producción de petróleo, de forma genérica, no a los saudíes en particular».

«La pieza general aquí es que también vamos a tratar de reducir las muertes en la guerra que está ocurriendo en Yemen», continúa. «Hay toda una serie de cosas que van mucho más allá de cualquier cosa que tenga que ver con los [árabes] saudíes en particular».

«Tienen verdaderas preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en Irán y otros lugares en términos de su seguridad también», reconoce Biden.