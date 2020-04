Hoy en la historia judía / Nace la actriz de cine y televisión Jordana Spiro

Itongadol.- Actriz de cine y televisión, Jordana Ariel Spiro nació en una casa judía el 12 de abril de 1977 en Manhattan, Nueva York, donde se crió y estudió en el Circle in the Square Theatre School, y asistió brevemente a la Royal Academy of Dramatic Arts en Londres.

Comenzó su carrera como actriz en la década de 1990 apareciendo en programas de televisión y películas de televisión en su mayoría cómicos: Maybe This Time (1995) y Su última oportunidad (1996), entre otras, siendo su primer papel relevante como Catherine Reece en la película de 1999, From Dusk Till Dawn 3: The Hangman’s Daughter, una película de terror.

Su interpretación de PJ Franklin en My Boys, una serie televisiva que estuvo 4 temporadas en el en el aire (2007-2010), la convierte en una actriz exitosa. Spiro es una periodista deportiva profesional que busca establecer una relación amorosa en su mundo, que está dominado por su grupo de amigos varones, a quien llama “sus muchachos» y considera su familia, lo que a veces le dificulta lograr lo que desea.

En esos años también apareció en capítulos de otras series televisivas, y en el 2008 actuó en The Year of Getting to Know Us (El año de conocernos).

En la temporada 2012/2013 tuvo un papel principal en la serie The Mob Doctor (el doctor de la mafia), un drama medico/criminal emitida por Fox TV; e interpretó a Rachel Garrison en las dos primeras temporadas del drama criminal Ozark de Neflitx, a partir del 2017.

Jordana Ariel Spiro siente pasión por la fotografía y ha producido y dirigido varios cortometrajes, y está casa con Matthew Spitzer, con quien tiene dos hijos, un varón y una niña.