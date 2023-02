HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / FALLECE ILAN RAMON, EL PRIMER ASTRONAUTA ISRAELÍ

Itongadol/AJN.- El astronauta israelí Ilan Ramon falleció el 1 de febrero de 2003 en la tragedia Transbordador Espacial Columbia. Él y el resto de los seis tripulantes murieron luego de que la nave estallara y se desintegrara.

Ramon nació en la ciudad de Ramat Gan, Israel, el 20 de junio de 1954 y luego de concluir sus estudios secundarios en 1972, y al ingresar a Tzahal (el Ejercito israelí) su destino fue la Fuerza Aérea, donde efectuó los cursos de piloto y desarrolló una exitosa carrera militar.

En 1974 se graduó como piloto de combate y fue ascendiendo hasta alcanzar el grado de coronel en 1994. Durante esos 20 años acumuló más de 3.000 horas de vuelo en A-4, Mirage III-C, y F-4, y más de 1.000 horas de vuelo en el F-16; habiéndose a la vez desempeñado como vicecomandante y comandante de escuadrones de combate y desde 1992 hasta 1994 como Jefe de la Subdivisión de aeronaves en el Departamento de Operaciones de Requerimientos.

Al ascender a coronel pasó a desempeñarse como Jefe del Departamento de los Menesteres operacional para el desarrollo y adquisición de armas, donde permaneció 1998.

Durante su extensa carrera militar participó de la Guerra de Iom Kipur (1973) y la operación Paz para Galilea (1982), y el diario israelí The Jerusalem Post al escribir sobre su participación en la misión espacial estadounidense, el 17 de enero de 2003, informa que fue uno de los pilotos de combate involucrados en la operación que destruyó el reactor nuclear iraquí de Osirak, en 1981.

Ilan Ramon se casó con Rona Bar Simantov, con quien tuvo cuatro hijos: Asaf, Tal, Yiftah y Noa; y en un momento de su carrera militar, desde 1983 hasta 1987 estudió en la Universidad de Tel Aviv, graduándose como licenciado en ingeniería electrónica y computación.

A partir de su graduación universitaria, Ramon comenzó a participar en diversos programas de investigación científica en la atmósfera y en 1997 fue seleccionado por la Fuerza Aérea Israelí, con la aprobación de la NASA para integrarse al programa espacial estadounidense como especialista de carga útil del Transbordador Espacial Columbia en la misión STS 107; que inició su entrenamiento en Estados Unidos durante el año 1998.

El Transbordador Espacial Columbia, cuya tripulación estaba integrada por siete astronautas, en la misión STS 107 partió desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el 16 de enero de 2003, a las 10.39 hs., horario del Este, para una misión de 16 días. Durante su transcurso Ilan Ramon realizó una serie de experimentos que la NASA consideró exitosos.

Si bien Ramon no era un judío observante, durante el viaje utilizó comida kasher especialmente preparada y previo al mismo se realizaron las pertinentes consultas a rabinos sobre cómo debía observar el Shabat en el espacio. Refiriéndose a la misión que estaba realizando, Ramon declaró: “Al ser el primer astronauta israelí – siento que estoy representando todos los judíos y los israelíes» y también se refirió a que su madre sobrevivió al Holocausto.

“Yo soy el hijo de una sobreviviente del Holocausto -llevo en el sufrimiento de la generación del Holocausto, y yo soy una especie de prueba de que a pesar de todo el horror que pasaron, vamos a seguir”, expresó en ese momento.

Ilan Ramon llevó varios elementos para acompañarlo en su viaje, entre los que se contaban una Torá, una mezuzá, un trozo de alambre de púas en recuerdo de los campos de exterminio nazis y una copia de un dibujo titulado «Luna Landscape» un esbozo de una visión de la Tierra desde la Luna realizado por un niño judío de 14 años de edad, Peter Ginz, cuando estaba en Theresienstadt y que tiempo después fue asesinado en Auschwitz.

Mientras se desarrollaba la misión del Transbordador Espacial Columbia, durante la segunda quincena de enero 2003, la población israelí continuaba sufriendo ataques terroristas, y el hecho que Ilan Ramon fuera uno de los astronautas fue asumido por los israelíes como un símbolo de esperanza, y muchos lo consideraron un héroe nacional.

El 1 de febrero, cuando faltaban pocos minutos para que la nave espacial aterrizara, se estalló y se desintegro pereciendo Ilan Ramon y los otros seis tripulantes. Los restos calcinados del Columbia cayeron sobre el sur de los Estados Unidos, más precisamente sobre el Estado de Texas, y entre ellos se pudo rescatar casi intacto el diario de abordo en el que Ramon había escrito: “Hoy fue el primer día que me sentí que estoy realmente viviendo en el espacio. Me he convertido en un hombre que vive y trabaja en el espacio”.

Ilan Ramon fue póstumamente galardonado por los Estados Unidos con la Medalla Espacial de Honor del Congreso, siendo el único no estadounidense que recibió ese prestigioso honor.