Efemérides: Hoy en la historia judía / Nace la actriz Scarlett Johansson

Itongadol.- La actriz, cantante y modelo estadounidense Scarlett Johansson nació en Nueva York el 22 de noviembre de 1984. Su padre, Karsten Johansson, es un arquitecto danés originario de Copenhague (Dinamarca) y su madre, Melanie Sloan, una productora que proviene de una familia de origen judío asquenazí del Bronx. Los ancestros de Sloan emigraron a Nueva York desde Minsk, Imperio ruso.

Johansson comenzó a mostrar interés por la música y la actuación desde temprana edad, y a lo largo de su infancia y adolescencia se formó en distintos institutos como actriz. Tras tener varios papeles secundarios en distintas producciones, obtuvo su primer protagónico a los once años con la película Manny & Lo (1996), a la que luego le siguieron The Horse Whisperer (1998) y Ghost World (2001), actuaciones que le valieron elogios de la crítica.

Al cumplir los dieciocho, Johansson comenzó a enfocarse en papeles más maduros y protagonizó Lost in Translation (2003) y Girl with a Pearl Earring (2003), con las cuales ganó un premio BAFTA y fue nominada a dos Globos de Oro. Poco después, obtuvo dos nominaciones más al Globo de Oro por A Love Song for Bobby Long (2004) y Match Point (2005).

Posteriormente, inició una carrera como cantante con la publicación de sus álbumes Anywhere I Lay My Head (2008) y Break Up (2009), que ingresaron al Billboard 200 de los Estados Unidos.

En 2010, actuó en una obra de A View from the Bridge y ganó un premio Tony. Además de ello, protagonizó la cinta Marriage Story (2020) y coprotagonizó Jojo Rabbit (2020), actuaciones con las que recibió sus dos primeras nominaciones a los premios Óscar.

Johansson participó en películas como The SpongeBob SquarePants Movie (2004), Her (2013), Sing (2016), The Jungle Book (2016), Isle of Dogs (2018), entre otras.

Johansson logró mayor reconocimiento a nivel mundial al interpretar a Black Widow en el Universo cinematográfico de Marvel, con apariciones en Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019) y Avengers: Endgame (2019), que tuvieron críticas positivas y fueron éxitos en taquilla.

Johansson ha sido una de las actrices mejores pagadas del cine y ha figurado en múltiples ocasiones en las listas anuales de Forbes, además de haber sido nombrada por la revista Time como una de las celebridades más poderosas del mundo. Sus películas han recaudado un total de $14.3 mil millones en taquilla, lo que la convierten en la actriz más taquillera de la historia y la novena considerando actores. También ha recibido varios premios y en 2012 obtuvo su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Fuera de su carrera, ha apoyado a distintas asociaciones benéficas en contra del cáncer, la discriminación racial y el maltrato a la mujer.

La estrella de Hollywood se casó por tercera vez, en una «ceremonia íntima» celebrada en octubre, con el comediante Colin Jost.