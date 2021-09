Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace el sexto presidente de Israel, Jaim Herzog

Itongadol.- Jaim «Vivian» Herzog fue el sexto presidente de Israel (1983-1993), después de una distinguida carrera militar en el Ejército Británico y en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

Herzog nació el 17 de septiembre de 1918 en Belfast, Irlanda del Norte. Hijo del notable rabino Yitzjak Halevi Herzog, que fue el principal rabino de Irlanda de 1919 a 1937, y posteriormente del Mandato Británico de Palestina e Israel). Herzog estudió la escuela secundaria en el Wesley College de Dublín.

Luego de recibir una profunda educación judía raigal, Jaim Herzog concretó su aliá en 1935 para continuar sus estudios, por unos años, en una Yeshiva. Sirvió en la Haganá durante la revuelta árabe de 1936-1939 y luego viajó a Londres a estudiar derecho. En 1942 se enroló en el ejército británico y se desempeñó como oficial de inteligencia en la campaña de Normandía y en la Alemania ocupada.

Además, participó en la liberación de varios campos de concentración e interrogó a diversos jerarcas nazis. Su retiro fue con el rango de teniente coronel.

En 1948, al establecerse el Estado de Israel, pasó a ser oficial de las Tzahal (Fuerzas de defensa de Israel) y participó de la batalla de Latrún, hasta alcanzar el grado de general de división antes de retirarse en 1962.

Hasta que fue convocado nuevamente al servicio activo luego de Sheshet Haiamim (la Guerra de los Seis Días), Herzog fue socio mayoritario de un importante bufete de abogados de Tel Aviv y principal cronista y comentarista militar durante el enfrentamiento bélico, lo que le cobró fama por sus equilibradas transmisiones que elevaban la moral de la población.

Al reincorporarse al Tzahal, se convirtió el primer gobernador de Jerusalem Oriental, Yehuda y Sombron (Judea y Samaria). Años después se desempeñó como embajador israelí en las Naciones Unidas en un período particularmente difícil (1975-1978). La imagen de Israel se había erosionado por la coalición hostil del Bloque Comunista y los países árabes. La tensión alcanzó su cúspide en noviembre de 1975 con la aprobación de la resolución de la Asamblea General que igualaba al sionismo y al racismo.

En 1981 fue electo miembro de la Knesset (Parlamento israelí) por el partido Laborista, puesto al que renunció cuando fue designado presidente del Estado de Israel en mayo de 1983.

En los diez años de su mandato se dedicó principalmente a reforzar la posición de Israel en el exterior, para lo que visitó más de treinta países, que incluyeron las primeras visitas de un jefe de Estado israelí a Alemania y China, y también una visita de reconciliación a España al conmemorarse los 500 años de la expulsión de los judíos de la península Ibérica.

Al explicar la posición del Estado de Israel, Herzog desafió las críticas de los medios de comunicación y los gobiernos extranjeros, estimuló relaciones diplomáticas más estrechas y promovió las relaciones comerciales. También subrayó la centralidad de Israel y favoreció una firme conexión sionista entre su país y las comunidades judías del mundo.

Si bien su cargo era protocolar, Jaim Herzog no estaba alejado de la realidad política israelí y durante su mandato tuvo una activa participación en bambalinas debido a la inestabilidad existente como consecuencia de que las diversas elecciones efectuadas para elegir a los miembros de la Knesset arrojaron resultados que no definieron claramente la composición del parlamento, por lo que hubo seis cambios de gobierno y cuatro relevos de primer ministro.

Concluido su mandato, en mayo de 1993, se retiró de la política activa y se dedicó, principalmente, a realizar giras como conferencista, efectuar comentarios periodísticos y escribir su autobiografía “Historia viviente: Un recuerdo”, publicada en 1996.

Previo a su elección como presidente había escrito y publicado varios libros sobre los acontecimientos históricos en los que participó: War of Atonement: The Inside Story of the Yom Kippur War (1975) (La guerra del Yom Kippur, RBA, 2007); Who Stands Accused? : Israel Answers Its Critics (1978); Battles of the Bible (1978), co-autor con el historiador militar Mordejai Guijón; The Arab-Israeli Wars: War and Peace in the Middle East (1982) y durante su mandato presidencial Heroes of Israel: Profiles of Jewish Courage (1989).

También participó activamente en el desarrollo del Centro de Estudios del Medio Oriente y Diplomacia en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Beer Sheva, que hoy lleva su nombre. Además, varias instituciones educacionales se han dedicado a su memoria y su familia instituyó el premio “Yad Jaim Herzog” para perpetuar su recuerdo y su legado.

Herzog murió el 17 de abril de 1997 en Jerusalem. Sus restos descansan en el cementerio de Har Hertzl (Monte Hertzl) en la ciudad de Jerusalem.