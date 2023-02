Para economista israelí “limitar los precios en los supermercados son parches o curitas”

Itongadol.- El economista argentino Leonardo Leiderman, profesor de la Universidad de Tel Aviv y experto mundial de mercados emergentes y planes de estabilización, afirmó que ‘‘en Argentina el problema es macro, no pasa por limitar los precios en los supermercados. Esos son parches o curitas’’.

Hace años que Leiderman está radicado en Israel, donde ocupó un puesto clave en el control de la inflación y la estabilización económica, jugando un papel importante -junto a Manuel Trajtemberg- en el Banco Central israelí en la década de 1980, en la segunda etapa de la gran reforma económica, bajando la inflación de un 15% anual al 3% anual.

‘‘La inflación es un síntoma del gran desequilibrio de una economía. Ninguna economía puede funcionar normalmente con una inflación del 100%’’, señaló Leiderman en una entrevista con Eduardo Feinmann en ‘‘Alguien tiene que decirlo’’, en Radio Mitre

Leiderman que nació en Córdoba, estudió en Chicago y trabajó en Wall Street, destacó que ‘‘no hay que imitar a Israel, lo que se debe hacer es tomar las medidas que se utilizaron y que también fueron utilizadas por otros países en Europa Oriental’’.

Entrevista de Leonardo Leiderman con Eduardo Feinmann:

-¿Cuál es el plan que aplicó Israel para bajar tan bruscamente la inflación?

-El plan ya es bastante conocido en Argentina y los economistas lógicamente lo conocen. Se trata en reconocer el hecho de que la inflación es un síntoma del gran desequilibrio de una economía, como por ejemplo la Argentina, con una inflación del 100 por ciento. Eso no es sostenible. No hay ninguna economía que pueda funcionar en forma normal ni que los agentes económicos puedan tomar decisiones económicas normales en una situación así. Entonces, lo que fue muy especial en el plan de Israel fue el hecho de que abarcó toda la línea de factores que realmente se manifiestan en la inflación. El tema salarios, el tipo de cambio, la devaluación, la política del Banco Central, el gran pilar de la disciplina fiscal, etc. Todo esto se lo hizo en el contexto de un programa tratando de lograr un gran consenso político y a tal punto que se logró crear un gobierno de unidad nacional. Una coalición de gobierno de unidad nacional con el propósito de bajar la inflación. Y efectivamente en cuestión de unos meses, la inflación en vez de ser de 450 o 500 por ciento anual, se vino a 20 por ciento o incluso menos anualmente. Es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un programa general que ataca todos los aspectos del tema inflacionario con un enfoque macroeconómico. El problema en Argentina es macro, no es un problema micro de limitar los precios en los supermercados o en el precio de un producto. Esos son curitas, parches. Con eso no se resuelve el problema de la inflación.

-¿Y cuáles son los problemas macros que se llevaron a cabo en Israel y que se podrían aplicar en Argentina?

– Los temas son conocidos, tanto el equipo económico, como la misma Patricia Bullrich han tenido conversaciones conmigo y así mismo en su visita Horacio Rodríguez Larreta se reunió conmigo y tratamos sobre estos temas. Pero yo creo que no hay que imitar a Israel, lo que se debe hacer es tomar las medidas que se utilizaron y que también fueron utilizadas por otros países en Europa Oriental, después de que se desprendieron del bloque soviético y aplicarlos concretamente al caso de Argentina. En Israel tuvimos menos problemas de inflación por la parte de salarios y gremios, a su vez, también teníamos menos problemas con un banco central que no era independiente, como si es en Argentina, donde el banco central está financiando fuertemente el déficit fiscal. Israel tenía muy buena relación con el Fondo Monetario Internacional. Tengo confianza de que una vez que haya un cambio político en Argentina, porque todo empieza por la política y de tomar en serio el problema de la inflación y de los desequilibrios macroeconómicos y aplicar todo aquello que funciona.

-Obviamente tiene un rol muy importante la credibilidad de quien lleva a cabo las medidas. Y en el caso de un nuevo gobierno, desde el día cero había cuenta de muchas de las medidas a tomar, en el caso de equilibrar las cuentas públicas en Argentina, que no son para nada agradables.

-Sin ninguna duda, el tema de la credibilidad es muy importante, pero la credibilidad es como el capital físico, podés invertir en eso, pero no vas a ver los resultados inmediatamente. En Israel tomó mucho tiempo, yo creí que íbamos a continuar con la mentalidad de que el precio de los departamentos se lo menciona en dólares, porque el dólar es una moneda estable, y no, hace muchos años que hubo un proceso de nominalización de la economía y el individuo de hoy no piensa en términos dólares, sino en la moneda nacional, porque es la moneda en la cual él o ella gana su salario. En Argentina, revisé los datos recientemente, y el exterior es muy importante. La inflación anual hace un año era del 50% y actualmente superó el 100%, se duplicó, al igual que el tipo de cambio. Es decir, hay una suba al 100% de la inflación y lo mismo con el tipo de cambio. Cuando hablamos del tipo de cambio blue, donde quien sabe cuándo va a cruzar la cifra de $400. Mirando hacia adelante, tenemos que reconocer que un programa de estabilización como el de Israel no va a llegar antes de las elecciones, lo importante ahora es tratar de llegar a las elecciones con el menor daño posible y la menor cantidad de distorsiones en la economía.