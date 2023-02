EE.UU.: Judío baleado cuando salía del rezo matutino en Los Angeles

AJN/Itongadol.- Un hombre judío recibió un disparo justo después de salir del servicio de oración matutino en el vecindario Pico-Robertson de Los Angeles el miércoles por la mañana.

La víctima fue llevada a un hospital y dada de alta más tarde, dijo a The Forward el fundador del servicio de seguridad judía Magen Am, el rabino Yossi Elifort.

El tiroteo ocurrió cerca de la calle Shenandoah y la avenida Cashio, alrededor de las 10 hs. Según los informes, el tirador, que según el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) es un hombre asiático de mediana edad y que conducía un Honda gris, condujo hacia la víctima y le disparó dos veces. Por suerte, solo una bala lo rozó y la otra no lo alcanzó.

El presunto tirador sigue prófugo, según el portavoz del Departamento de Policía de Los Angeles, Jeff Lee. El rabino Elifort le dijo a The Jewish Journal que a pesar de que el hombre llevaba una kipá, la policía no cree que el tiroteo haya sido motivado por antisemitismo. Lee confirmó a The Forward que la policía no podía decir si el caso estaba siendo investigado o no como un crimen de odio.

“Estamos horrorizados por el tiroteo a un hombre judío que salía del servicio de oración en el vecindario Pico-Robertson de Los Angeles hoy”, dijo en un comunicado el director regional en Los Angeles de la Liga Antidifamación (ADL), Jeffrey Abrams.

“Estamos agradecidos de que la víctima se encuentre estable. El sospechoso aún está prófugo y la ADL-Los Angeles está siguiendo de cerca la investigación, incluida la investigación del LAPD. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más”.

“Nuestro barrio es conocido por ser el barrio judío y ortodoxo más poblado de Los Angeles y ha sido objeto de violencia en el pasado”, dijo en su Twitter el escritor, activista, comentarista social y político estadounidense Elad Nehorai.