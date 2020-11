Serie de Netflix despierta un gran interés de los israelíes por el ajedrez

Itongadol.- La serie dramática estadounidense “Queen Gambit” o “Gambito de Dama” que se mantiene entre las más vistas en la plataforma de Netflix y que cuenta la historia de Elizabeth (Beth) Harmon, una prodigio del ajedrez que se convirtió en la campeona del juego, provocó que se renovará el interés de los israelíes por uno de los juegos más apasionantes del planeta.

Según el sitio web mundial de ajedrez Chess.com, desde el inicio de la transmisión de la serie, se han registrado 700.000 nuevos jugadores de ajedrez en comparación con el mismo período del año pasado. “Esta serie hizo las mejores relaciones públicas que la industria podría tener”, afirma el maestro de ajedrez internacional Alon Mindlin.

“En las últimas semanas, desde que se emitió la serie, recibo más y más consultas de personas que quieren empezar a aprender ajedrez. El tipo de jugadores nuevos se puede dividir en dos: adolescentes y jóvenes que quieren empezar a aprender, y jugadores que jugaron en el pasado, pero que no tocaron ajedrez durante muchos años y la serie los animó a volver y jugar”, añadió Mindlin.

Según el diario Maariv, la gente siempre ha encontrado al ajedrez un juego aburrido, pero gracias a la serie han descubierto que es todo un mundo y que cada vez más personas pueden jugar al ajedrez online. Incluso, el informe apuntó que en el período de coronavirus, cuando la gente no tiene mucho que hacer, es un excelente detonante para comenzar a volver al tablero.

Mindlin, quien decidió aprovechar el impulso, ideó un nuevo curso llamado “Viaje al Juego de los Reyes”, en el que enseña los secretos del juego. Según él, el ajedrez ha comenzado a despertar el interés de diversas empresas cuyos empleados están interesados ​​en empezar a aprender a jugar.

“Me di cuenta de que tenía que golpear la plancha mientras estaba caliente”, apuntó el maestro. “Se ha convertido en algo de moda y de repente todo el mundo quiere aprender ajedrez. Lo enseño en cápsulas físicamente, pero también online para quien quiera. A la luz de la gran popularidad que está ganando la industria, el canal de deportes también ha comenzado a transmitir ligas de ajedrez. Esta es una tendencia que se va a mantener mucho tiempo”, estimó.

Según datos de Maariv, durante el coronavirus hubo “un aumento del 50% en el número de ajedrecistas en Israel en comparación con el año pasado”. Así lo confirmó Lior Eisenberg, director del club “Chess for All”, uno de los clubes de ajedrez más grandes de Israel. “Agregue a eso el éxito de la serie, que rompió los estereotipos que se aferraban al ajedrez y lo presentó en una atmósfera real y competitiva, que habló a la gente e idealmente transmitió la experiencia del ajedrez, y obtuvo una combinación perfecta”, indicó.

Eisenberg afirmó, además, que la serie también condujo a un cambio de género en el contexto del ajedrez: “Hasta la serie, la mayoría de los artistas del ajedrez eran hombres -la división en el mundo era 80% hombres y 20% mujeres-, pero debido a la serie, las brechas parecen estar disminuyendo, lo cual es maravilloso”, completó.

A Ophir Hodda (26) siempre le ha interesado el ajedrez, pero fue el coronavirus lo que le animó a empezar a jugar. “Realmente nunca lo experimenté aparte de saber que es un juego inteligente que requiere pensar, y me atraen los juegos que requieren profundidad y seriedad”, expresó. “En el primer cierre, comencé a aprender a jugar en pequeño, pero después de ver ‘Queen Gambit’ estaba completamente excitado”, dijo.

“Me interesé por el ajedrez cerca del final de la serie”, dice Elon Levy (18) de Kiryat Ata. “La serie me dio ganas de jugar. Empecé a estudiar y tomar clases y me metí fuerte. Mi compañero también me iluminó al respecto. Compré un juego de ajedrez, juego físicamente con amigos y también juego online. Es un juego que te desafía mentalmente. Antes de un movimiento, debes pensar en algunos movimientos hacia adelante y, al mismo tiempo, también pensar en lo que está haciendo el oponente frente a ti. También me ayuda en mi vida personal a lidiar con el tiempo y la concentración, y mi memoria ha mejorado desde que comencé”, contó el joven.

“Este aumento en el número de personas que se unen al juego de ajedrez no desaparecerá rápidamente”, concluye Eisenberg. “Es como una bola de nieve, no sabemos cuándo se detendrá, pero es algo positivo. Es bueno que gracias a la tecnología y la posibilidad de realizar juegos internacionales online crecerá. Le doy la bienvenida”, afirmó, por último, Eisenberg.