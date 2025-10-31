Se realizó la Tel Aviv Fashion Week, la cita principal de la moda israelí que exhibe lo mejor del diseño y la innovación

Itongadol.- Esta semana, del 26 al 30 de octubre, se realizó la decimoquinta edición de la Tel Aviv Fashion Week (la Semana de la Moda de Tel Aviv), un evento que se convirtió en un acontecimiento destacado no solo en Israel, sino también a nivel mundial.

La exposición nació del espíritu emprendedor de Motty Reif, quien en 2011 decidió revivirlo y devolverle el esplendor que tuvo en los años 80 en el Estado judío.

Reif, productor, director y empresario israelí después de vivir una década en el extranjero, comprendió la importancia de que su país organizara un evento de esta magnitud, tanto por su talento, diseñadores e innovación, como por la visión sionista de cómo se percibe al país en el mundo.

En su primera temporada tuvo el honor de contar con la presencia de Roberto Cavalli, quien presentó un desfile retrospectivo. A su vez, en ediciones posteriores, participaron la familia Missoni y el diseñador Marcelo Burlon.

La Semana de la Moda de Tel Aviv brinda a los diseñadores israelíes la oportunidad de mostrar sus colecciones, desarrollar su talento a través de proyectos innovadores, establecer contactos, recibir la atención de periodistas y generar pedidos de compradores.

Además, se transformó en una plataforma para que patrocinadores y socios difundan mensajes y participen del evento.

En las dos últimas temporadas, la Semana de la Moda hizo un gran esfuerzo por transmitir el mensaje de que la moda es para todos, sin importar el tamaño, la forma del cuerpo o la edad, promoviendo la aceptación y la diversidad. Esto fue posible gracias a la colaboración con la Autoridad para el Avance de la Situación de la Mujer.

Desde su primera edición, el evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Municipalidad de Tel Aviv y el Instituto de Exportación.

Asimismo, desde 2019, el Ministerio de Economía también se sumó como socio, un motivo de gran orgullo para los organizadores.

En la apertura de la edición de este año, participaron algunos de los rehenes israelíes que estuvieron cautivos de Hamás en la Franja de Gaza.