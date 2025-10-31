Escuela Integral Maimónides | Cierre del proyecto de articulación compartido entre Jardín y Primaria

Itongadol.- Luego de haber transitado durante todo el año los lunes en la primaria, los Amitzim y los Guiborim compartieron junto a sus familias una mañana diferente.

Participaron de distintas propuestas: Robotic, Modo matemática y Alef Bet en acción.

Les entregamos su diploma y un regalo especial a cada uno de los chicos como cierre del proyecto.

¡El objetivo está cumplido: Los chicos ya están listos para empezar el año que viene en la primaria!

¡Los esperamos a todos!

¡Gracias familias por acompañarnos!