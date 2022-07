Se estrenó en Israel la cuarta temporada de Fauda

Itongadol.- La cuarta temporada de Fauda se estrenó el 13 de julio en Israel en la cadena local Yes TV y se espera que pronto esté disponible en el servicio de streaming de Netflix para audiencias de todo el mundo.

En la nueva temporada de 10 episodios, una unidad encubierta israelí liderada por el personaje de Lior Raz, Doron, persigue a operativos de Hezbollah y militantes palestinos en Líbano, Bruselas, Jenín y Ramallah.

Fauda 4 tiene en su elenco a los personajes habituales como Itzik Cohen (como Capitán Ayub), Rona-Lee Shimon (Nurit), Idan Amedi (Sagi), Doron Ben David (Steve), Yaacov Zada Daniel (Eli) y Meirav Shirom (Dana).

Además, para esta temporada, se sumaron al elenco Inbar Lavi («Lucifer»), Mark Ivanir («Barry»), Amir Boutrous («The Crown»), Lucy Ayoub y Loai Noufi («Hashoter Hatov»).

Con su nueva temporada Fauda se covirtió en la serie de acción más longeva de Israel.

En el estreno de la cuarta temporada, Avi Issacharoff, cocreador de la serie, se manifestó sobre el rechazo que recibió por parte de todos los estudios de televisión a los que se dirigió cuando presentó por primera vez la serie hace más de una década.

«Hace once años, cuando empezamos a ir a todos los estudios y todos nos decían que no, nunca pensamos que conseguiríamos una primera temporada, y mucho menos una cuarta», expresó Issacharoff a The Jerusalem Post en el estreno organizado por Yes TV en la Universidad de Tel Aviv.

El otro cocreador y actor principal de la serie, Lior Raz, también dialogó con el medio israelí y destacó sobre la nueva temporada: «Es aún más grande, vamos por todo el mundo, y hay aún más acción».

La cuarta temporada de Fauda, una serie que traspasa fronteras, iba a filmarse en Kiev, pero comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia y todo se detuvo.