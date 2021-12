Sarah Jessica Parker vistió una marca de moda israelí en el primer episodio de la nueva versión de “Sex and the City”

Itongadol.- “And Just Like That”, la nueva versión de HBO de “Sex and the City”, finalmente llegó al streaming y la inimitable Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, lleva un caftán Maskit bordado a mano de diseño israelí en el primer episodio.

“Es un gran honor y mi sueño personal se está cumpliendo”, dijo Sharon Tal, diseñadora principal de Maskit, quien recuperó la histórica casa de moda y sus intrincados bordados étnicos. “Crecí con ‘Sex and the City’ y el estilo que Carrie Bradshaw llevó a cada episodio”.

Las dos mujeres se conocieron en Israel en 2019 cuando Parker visitó la tienda y el estudio Maskit, luego en Jaffa.

La diseñadora Tal relanzó Maskit en 2014 con la ayuda de Ruth Dayan, la viuda del famoso general Moshe Dayan, quien creó la etiqueta a principios de la década de 1950 para ofrecer oportunidades de trabajo a los nuevos inmigrantes a Israel desde Yemen, Marruecos y otras tierras del este.

Dayan había descubierto las habilidades de bordado de las mujeres y, con la ayuda del diseñador de origen húngaro Fini Leitersdorf, tomó los estilos de la época y embelleció capas y túnicas, caftanes y vestidos con bordados tradicionales.

Parker se hizo fan de la reconocida marca de diseñadores, vistiendo la mitológica capa del desierto Maskit durante una visita a Dublín, y un vestido púrpura de M by Maskit para el estreno del espectáculo de Broadway “Harry Potter y el legado maldito” en Times Square.

Cuando Parker comenzó a trabajar en la nueva versión de la serie, la actriz le envió un mensaje de texto a Tal diciendo que quería crear un vestido para el episodio de apertura.

Lo hicieron a través de Zoom, incluidas las reuniones colaborativas y los ajustes, debido a las restricciones de viaje exigidas por COVID-19.

El caftán, con un pavo real turquesa extendiendo sus alas en la parte delantera, fue diseñado por Tal en estrecha colaboración con Parker y la estilista principal del programa, Molly Rogers, en el transcurso de varios meses.

«Estoy muy orgulloso de nuestros resultados», dijo Tal.