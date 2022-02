Pekín 2022: Hailey Kops será la primera mujer judía ortodoxa en competir por Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno

Itongadol.- Hailey Kops será la primera mujer ortodoxa en competir por Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno. La neoyorquina de 19 años debutará en los JJ.OO. de Pekín como patinadora en pareja con su compañero, el experimentado patinador Evgeni Krasnopolski.

Hace menos de un año, Kops estaba en un lugar completamente diferente. Era una joven judía ortodoxa moderna de West Orange, Nueva Jersey, y pasó un año sabático estudiando en un seminario femenino de Jerusalem. En ese momento, había dejado atrás el patinaje, dijo a la Agencia Telegráfica Judía. Sus planes eran asistir a la escuela de enfermería del Touro College en Manhattan.

El día que volvió a su casa desde Israel, en junio de 2021, los planes de Kops dieron un giro de 360 grados cuando recibió una llamada de Boris Chait, el presidente de la Federación de Patinaje sobre Hielo de Israel, que le ofreció la oportunidad de competir por un puesto en el equipo olímpico del país.

«No me veía necesariamente volviendo al patinaje. Pero la oportunidad que me ofreció [Chait] era algo que sería una locura rechazar», dijo.

A pesar de haber estado fuera del hielo durante dos años, Kops y Krasnopolski terminaron entre los tres primeros en la prueba de clasificación para los Juegos Olímpicos celebrada en Alemania el pasado mes de septiembre, lo que significaba que se habían asegurado una plaza en los Juegos de Pekín.

«[Kops y Krasnopolski] hicieron historia al clasificarse para los Juegos Olímpicos después de haber entrenado juntos sólo tres meses», dijo Chait al Jewish News Syndicate. «Normalmente, las parejas tienen que estar juntas durante años y años. Lo lograron venciendo a equipos muy capaces».

Kops nació en Nueva York, hija de Lisa y Steven Kops. Se crió como ortodoxa moderna en West Orange, Nueva Jersey, y empezó a patinar a los tres años, entrenada por su madre, Lisa, que es medallista de oro de la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos.

«Todas las mañanas, excepto en Shabat (el día de descanso), Lisa se encargaba de despertar a Hailey a las 5:15 para que patinara antes de ir a la escuela», dijo su padre, Steven Kops, en un posteo de Facebook. «El patinaje en la casa de los Kops es obligatorio. Yo jugaba al hockey de pequeño y Lisa era una consumada patinadora artística y entrenadora».

«Siempre había sido mi sueño patinar para Israel», dijo Kops en una entrevista. «Como niña religiosa judía criada como ortodoxa moderna, sé que Israel es nuestro hogar. Siempre formó parte de mi plan intentar patinar por Israel».

Kops y su madre se convirtieron en ciudadanas israelíes en 2013, cuando Hailey entró en el equipo nacional de patinaje artístico junior de Israel.

«No me lo pensé dos veces a la hora de hacerme ciudadana de Israel», dijo. ‘‘Por el hecho de ser judía y de haber crecido como ortodoxa moderna, siempre he tenido una conexión con Israel, aunque viva en Estados Unidos, así que hacerme ciudadana me pareció muy bien.»

En Pekín, Kops y Krasnopolsky patinarán en Shabat, pero Kops se siente cómoda equilibrando sus compromisos con el patinaje y la observancia religiosa.

«Desde muy joven, integré las dos cosas. Para mí es algo normal», afirma. «Cuando hay voluntad, hay un camino».