Paul Anka actuará en Israel

Itongadol.- Israel se convirtió en una parada habitual en las excursiones internacionales de Paul Anka, quien esta semana vuelve al Estado judío para ofrecer dos espectáculos, el 18 de julio en el anfiteatro Caeserea y el 19 de julio en el Sultan’s Pool de Jerusalem, su debut en la capital.

A lo largo de sus siete décadas de carrera, el cantante canadiense pasó de los clásicos de la adolescencia, como «Diana» y «You Are My Destiny», a componer estándares como «My Way» de Sinatra y el «Theme to the Tonight Show», y a adaptarse a las tendencias del pop de los años 70 con éxitos como «She’s a Lady» y «(You’re) Having My Baby» (más adelante). Por el camino, se transformó en una tradición de Las Vegas, alguien a quien se solía llamar «un artista polifacético».

Esta será la sexta vez que Anka incluya a Israel en una de sus giras internacionales.

Los israelíes de cierta edad tienen una conexión especial con Anka, debido en parte a que dos de sus canciones – «You Are My Destiny» y «Crazy Love»- aparecieron en la icónica serie de películas Lemon Popsicle. Sin embargó, recién en 2009 actuó por primera vez en Israel.

«Sigo actuando por el amor y la pasión, pero también porque no soy de los que se sientan sin hacer nada», expresó Anka a The Jerusalem Post hace una década, cuando tenía 70 años. «Creo que es importante que cualquiera que sienta pasión por algo salga y lo haga: mantiene tu mente y tu cuerpo activos y te mantiene joven de espíritu», agregó.

El espectáculo de Anka es hábil y profesional como el de Las Vegas, y el cantante sabe para qué está el público.

«El público viene al espectáculo por una razón, para revivir esos momentos, sean los que sean, a través de la música», señaló Anka al Post.

Al parecer, uno de los pocos temas que ya no interpreta es «Having My Baby», que fue criticado por ser machista y misógino en los años 70, y no envejeció bien desde entonces.