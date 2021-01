Patinaje: El israelí Bykanov alcanza la final europea de los 500 metros por primera vez

AJN/Itongadol.- El israelí Vladislav Bykanov alcanzó por primera vez la final de los 500 metros en pista corta sobre hielo del Campeonato de Europa de Patinaje de Velocidad y terminó en cuarto lugar en Gdansk, Polonia, con un tiempo de 41,190 segundos.

Cabe señalar que el olímpico de 31 años no pudo competir durante aproximadamente un año debido a la crisis de la pandemia mundial del nuevo coronavirus COVID-19.

Se clasificó para los cuartos de final con 41,95 segundos y participaron 45 patinadores.

Bykanov también participó en las semifinales de 1.500 metros y fue descalificado. Trató de bloquear a un patinador de Rusia para que no lo pasara, pero lo hizo tarde y le dio un pequeño empujón, que está prohibido y fue descalificado.

Se había clasificado en primer lugar en los cuartos de final con 2’17″56.

Bykanov terminó su participación con un séptimo lugar en los 1.000 metros, una competencia en la que participaron 47 patinadores.

Cruzó la meta con un tiempo de 1’37″23.

Se clasificó para los cuartos de final con 1′ 33″15 y participaron 45 patinadores.

El campeonato tuvo lugar en una «burbuja»: los atletas no podían dejar sus habitaciones en el hotel, adonde les llevaban las comidas. Todos fueron muy estrictos con la esterilidad debido al coronavirus.

El año pasado, Bykanov logró la medalla de bronce en los 1.500 metros de patinaje de velocidad, en Debrecen (Hungría).

El nacido en Lviv, en la Ucrania entonces soviética, que llegó a Israel a los 4, había ganado su serie de cuartos de final y avanzado a la etapa decisiva como el mejor tercero de las semifinales.

Bykanov acumula dos medallas de cada tipo en el Europeo y dos presencias olímpicas: Sochi ’14 y Pyeongchang ’18.

En 2015 se convirtió en el primer israelí consagrado campeón europeo de patinaje de velocidad, tras imponerse en los 3.000 metros en pista corta en el certamen disputado en Dordrecht, Holanda.

“No puedo expresar en palabras lo que se siente ser campeón europeo; es un enorme paso adelante en mi carrera”, declaró el atleta que quedó a apenas 76 centésimas de las semifinales de los Juegos Olímpicos de Rusia y en los 1.500 metros.

“Estoy complacido con mi actuación esta temporada porque logré mantener la concentración incluso cuando fallaba; por supuesto, el entrenamiento con el equipo holandés también ha sido de gran ayuda”, agregó.

Israel participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno en los Juegos de 1994 en Lillehammer, Noruega, y estuvo presente en cada Juegos Olímpicos de Invierno desde entonces. En Sochi tuvo una fuerte delegación de patinadores y esquiadores, pero relativamente desconocidos.

Bykanov compitió en el patinaje en pista corta, de 1000 y 1500 metros y era la mayor esperanza de Israel para los Juegos, con el objetivo de alcanzar al menos los cuartos de final en el deporte.

«Mis niveles de formación han aumentado mucho recientemente», afirmó Bykanov, antes de su partida a Sochi, Rusia. “Mi expectativa personal es alcanzar el puesto 15. Para mí, representar a Israel lo es todo”.

Bykanov, que fue elegido para llevar la bandera de Israel en la ceremonia inaugural, desestimó las acusaciones de que los cinco atletas olímpicos sólo tenían una conexión suelta a Israel. «Crecí y me metí en mi deporte en Israel, y todos en el mundo me ven como israelí, no ruso o cualquier otra cosa.»

La delegación israelí está encabezada por Vladimir Shklar, el vicepresidente del Comité Olímpico de Israel y ex esgrimista.

«No todo el mundo va a los Juegos Olímpicos, sólo los 20 o 30 mejores del mundo… No estamos hablando de medallas, tenemos que ser realistas”, afirmó.

Andrea Davidovich nació en Burlington, Vermont, en 1997, de padres judíos norteamericanos que habían vivido previamente en Israel. Ella y su socio Evgeni Krasnopolski fueron los primeros patinadores israelíes en calificar para la competencia de parejas en los Juegos Olímpicos de invierno.

“Estamos encantados de representar a Israel», afirmó Davidovich. «Nuestro objetivo en los Juegos Olímpicos es patinar y llegar al final.»

Alexei Bychenko nació en Kiev, Ucrania, y también compitió en el patinaje artístico, aunque en solitario. Celebró su 26° cumpleaños esa semana y comenzó como patinador de su país de nacimiento, antes de pasar a representar a Israel en 2010.

Empezó a patinar en 1993, y al igual que Davidovich y Krasnopolski en Hackensack, Nueva Jersey, aunque bajo el entrenador Craig Maurizi. Pero él también está coreografiado por Galit Chait.

Virgile Vandeput, belga y entonces de 19 años, entró en la competición de esquí bajo la bandera de Israel, pero en realidad vivía en Francia. Su madre nació en Israel y empezó a esquiar para Israel en 2010, al parecer debido a que sentía que eso le permitiría una mayor posibilidad de competir a nivel internacional.