Oscar: Película israelí ‘White Eye’ nominada

AJN/Itongadol.- El cortometraje White Eye del director israelí Tomer Shushan fue nominado al Oscar en la categoría de Cortometraje en Tiempo Real. Las nominaciones al Oscar se anunciaron en línea el lunes.

Se anunció que White Eye estaba en la lista corta de los Oscar el mes pasado.

La película, que está filmada en una sola toma, cuenta una historia intensa sobre la odisea nocturna de un joven en el sur de Tel Aviv que se encuentra con una bicicleta trabada que le robaron recientemente. Acusa a un trabajador africano de haberlo robado, luego descubre que la verdad de lo sucedido es más complicada.

White Eye ya ha ganado importantes premios en todo el mundo, incluido el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine SXSW 2020, lo que significó que calificó para ser considerado para los Oscar. También ganó el Premio al Mejor Cortometraje 2020 en el Festival Internacional de Cine de Haifa, así como otros 23 premios internacionales.

En 2014, la película israelí Aya, de Oded Binnum y Mihal Brezis, fue nominada en esta categoría pero no ganó. Una película israelí, Strangers No More, de Karen Goodman y Kirk Simon, ganó en la categoría de Mejor Cortometraje Documental en 2011.

En las categorías principales, Mank, de David Fincher, encabezó las nominaciones al Oscar con 10 nominaciones, incluida la de Mejor Película, Director, Actor y Actriz de Reparto. La película es un estudio del personaje de uno de los principales guionistas judíos estadounidenses de todos los tiempos, Herman J. Mankiewicz, quien escribió Citizen Kane. Otros nominados a Mejor Película son The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7.

Aaron Sorkin fue nominado a Mejor Guión por The Trial of the Chicago 7, mientras que una de las estrellas de la película, Sacha Baron Cohen, fue nominada a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Abbie Hoffman en la película. Baron Cohen también fue nominado, con varios coguionistas, por el guión de Borat Subsequent Moviefilm.

Después de años de críticas de que los Oscar fueron «demasiado blancos» y no han reconocido una gama suficientemente diversa de cineastas, incluidas directoras, este año hay un número sin precedentes de nominados negros en todas las categorías y de mujeres en las categorías detrás de escena.

En la categoría de Mejor Actor, el fallecido Chadwick Boseman está nominado por su actuación en Black Bottom de Ma Rainey. Sus competidores son Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank, Steve Yeun por Minari y Riz Ahmed por Sound of Metal.

La categoría de Mejor Actriz incluye actrices de dos películas sobre la música blues del siglo XX: Viola Davis por Black Bottom de Ma Rainey y Andra Day por The United States vs. Billie Holiday. Se enfrentarán a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Carey Mulligan de Promising Young Woman y Frances McDormand por Nomadland.

Por primera vez, dos mujeres fueron nominadas a Mejor Directora: Chloé Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Promising Young Woman. Competirán contra Thomas Vinterberg por Another Round, Fincher por Mank y Lee Isaac Chung por Minari.

Otro acontecimiento interesante de este año es que, tras la victoria sin precedentes del año pasado de la película en coreano Parasite, hay una gran cantidad de nominados en muchas categorías para películas y papeles que no están en inglés.

Minari, la historia de una familia de inmigrantes coreanos en los Estados Unidos, la mayoría de ella en coreano, fue nominada en seis categorías, incluida la de Mejor Película. Vinterberg’s Another Round, una película danesa, recibió una nominación a Mejor Director, además de su nominación a Mejor Película Internacional (la categoría que solía ser conocida como Mejor Película en Lengua Extranjera).

Los Oscar se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 26 de abril.