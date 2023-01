Netflix agregará películas israelíes todos los viernes hasta el 24 de marzo

Itongadol/Agencia AJN.- Después de que no se proyectara ninguna nueva película en hebreo en Netflix, desde hoy y cada semana hasta el 24 de marzo se agregará una nueva película israelí de las últimas tres décadas a la biblioteca de contenido permanente del sitio.

Las películas incluyen The Band’s Visit, The Wedding Plan, Saint Clara, Our Father, Hunting Elephants, Ajami, Tel Aviv Stories, entre otras.

Los estrenaros serán todos los viernes como parte de la propuesta “Viernes israelí”.

Un total de 16 clásicos en idioma hebreo de alta calidad de las últimas tres décadas estarán disponibles en Netflix en Israel. Entre otras cosas, habrá éxitos de taquilla como los ganadores del premio Ophir, Fill the Void y Late Marriage; obras premiadas que han sido reconocidas mundialmente como The Band’s Visit y la película extranjera nominada al Oscar Ajami; películas icónicas de los 90 como Holy Clara, que ganó el premio Ophir; y favoritos como Laces, God’s Neighbors, Or (My Treasure), entre otras.

Hasta ahora, Netflix ya ha agregado «La visita de la banda» de Eran Kolirin, «El plan de boda» de Rama Burshtein, “Cazando elefantes” de Reshef Levy, “Matrimonio tardío” de Dover Kosashvili y “Muros” de Danny Lerner.

Las próximas películas que se estrenarán, en orden cronológico, serán Fill the Void de Rama Burshtein (13 de enero), God’s Neighbours de Meni Yaish (20 de enero), Noodle de Ayelet Menahemi (27 de enero), Our Father de Meni Yaish (20 de febrero). 3), Jacob Goldwasser’s Laces (10 de febrero), Precious Life de Shlomi Eldar (17 de febrero), Saint Clara de Ari Folman y Ori Sivan (24 de febrero), Ajami de Scandar Copti y Yaron Shani (3 de marzo), Tel Aviv Stories de Ayelet Menahemi y Nirit Yaron (10 de marzo), Or (My Treasure) de Keren Yedaya (17 de marzo) y Adam Resurrected de Paul Shrader (24 de marzo).