Mundial Qatar 2022: los jugadores de la selección iraní se negaron a cantar el himno nacional

Itongadol/AJN.- Los jugadores de la selección iraní no cantaron el himno previo al partido contra Inglaterra este lunes en el estadio Khalifa, como protesta contra las medidas del régimen en Irán.

Protest by Iranian fans – booing their own national anthem ahead of match against England. #Qatar2022 #iran pic.twitter.com/3YN5V2y7BO

— Jonathan Swain (@SwainITV) November 21, 2022