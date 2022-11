Maluma abandona una entrevista cuando le preguntan por los derechos humanos en Qatar

Itongadol/AJN.- El Mundial de fútbol arranca este domingo con un halo de polémica que sobrevuela cada información al respecto por el hecho de celebrarse en Qatar.

Un país en el que varios de los derechos humanos que en Europa damos por garantizados allí se vulneran, algo que ha provocado que varios artistas como Shakira o Dua Lipa renuncien a actuar.

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN

— Pop Base (@PopBase) November 18, 2022