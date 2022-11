Los ciudadanos israelíes podrán viajar al Mundial de Qatar en los primeros vuelos »directos» Tel Aviv – Doha

Itongadol.- Israelíes y palestinos volarán juntos en vuelos chárter desde Israel a Qatar para la Copa Mundial de la FIFA a finales de noviembre, lo que supondrá los primeros vuelos directos de la historia desde Tel Aviv a Doha, según anunció el jueves la FIFA.

Los visitantes necesitarán una Hayya registrada (una identificación necesaria para entrar en Qatar durante el Mundial) y un pasaje de avión válido para viajar hacia y desde Qatar.

Al parecer, los vuelos harán una «escala diplomática» en Chipre para que el vuelo se considere desde Chipre al Estado del Golfo en lugar de desde Israel.

Israel y Qatar no tienen relaciones diplomáticas, pero Israel informó a principios de este año que los ciudadanos israelíes podrían entrar en Qatar para la Copa del Mundo.

Los servicios consulares para los israelíes se prestarán en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí a través de una empresa privada de viajes internacionales con sede en Qatar. Los palestinos recibirán los servicios consulares a través de la Embajada de Palestina en Doha.

