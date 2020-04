La serie israelí Fauda es la más vista en Líbano

Iton Gadol/Agencia AJN.- La serie israelí Fauda domina la escena de la ficción desde el lanzamiento de su tercera temporada en la plataforma estadounidense Netflix, lo que la llevó a altísimos niveles de popularidad desde su lanzamiento el pasado miércoles. El alcance del thriller, que se basa en el conflicto entre israelíes y palestinos y tiene como protagonista a una brigada antiterrorista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se puede dimensionar con el éxito que tuvo en países enfrentados con Israel, como es el caso del Líbano, uno de los vecinos de Israel que alberga a una de las mayores organizaciones terroristas de la actualidad: Hezbollah.

El co-creador de la serie, el periodista israelí Avi Issacharoff, dijo a Plus61JMedia que sólo se enteró del ascenso al número uno en Líbano el sábado y describió la noticia como «alucinante».

Por otro lado, Issacharoff confirmó que una productora ya está trabajando en una adaptación india de Fauda. En la versión para lanzar para el público idio, el enfoque dramático pasará del conflicto israelí-palestino a la India-Cachemira.

En una amplia conversación con su colega el rabino Elhanan Miller, ante un público en línea de 250 personas (en toda Australia, Sudáfrica e Israel), Issacharoff dijo que los protagonistas se inspiraban en su experiencia y en la de su co-creador y protagonista, Lior Raz, de su época en las FDI y también en su carrera como periodista.

Aunque parte del éxito de la serie radica en su sentido de historias y personajes de la vida real, Issacharoff dijo que debido a que es completamente ficticia, los guiones no tienen que ser examinados por los censores militares.

Sin embargo, reveló que ha sido bien recibida por las fuerzas de seguridad de Israel en cuanto a su exactitud y justicia. Tal es su impacto que las FDI y el organismo de seguridad interna, Shin Bet, están «en una especie de competencia secreta para afirmar que el grupo de agentes especiales encubiertos de Fauda se inspira en ellos (y no en el otro)».

La calidad de la actuación es otro factor del éxito del espectáculo. Issacharoff dijo que por respeto cultural, él y Raz insistieron en que los personajes palestinos sólo fueran interpretados por actores palestinos. Esto representaba un desafío lingüístico, añadió, porque la mayoría de los actores israelíes no hablaban una palabra de árabe. Por ejemplo, el actor que interpreta al Capitán Ayoub debió aprenderse de memoria todas sus líneas en árabe.

Aunque estaba encantado con la popularidad y el atractivo del espectáculo en el mundo judío, musulmán y en general, Issacharoff dijo que no se hacía ilusiones sobre el impacto del espectáculo para alcanzar la tan ansiada paz entre las partes enfrentadas. «Fauda no cambió nada. Más bien, abrió una pequeña ventana para que la gente viera cómo es la vida en el otro bando. No soy ingenuo». «Mientras tengamos el tipo de líderes que tenemos, nos alejaremos de la paz, no la alcanzaremos», sostuvo.

Si bien estuvo de acuerdo en que Fauda ha provocado a veces hostilidad en el mundo árabe por su representación del conflicto, Issacharoff dijo que a veces esto había creado beneficios no deseados para el espectáculo. «Los organizadores del movimiento de BDS pidieron a Netflix que no proyectara a Fauda, y pidieron a la gente del mundo árabe que no lo viera», explicó. «¿Quién podría resistirse a verlo después de eso?», añadió, alegando que lo prohibido se vuelve una tentación.

Issacharoff confirmó que habría una cuarta temporada de Fauda. Al ser consultado sobre si él y Raz habían considerado escribir una serie sobre terroristas judíos en Cisjordania en vez de palestinos. «Pensamos en eso, una trama diferente. Pero sería para una serie distinta, no para Fauda», explicó.