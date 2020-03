La hazaña diplomática de un equipo israelí que compitió en los Emiratos Árabes Unidos

Itongadol/AJN.- El equipo Israel Start-Up Nation (Nación Emprendedora) hizo historia al participar en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y sus siete integrantes, un país que no tiene relaciones diplomáticas con el Estado judío.

Así, el resultado deportivo no fue lo más importante, pese a que sus miembros lograron ubicarse tres veces entre los diez mejores, sino las reuniones de alto nivel con los principales funcionarios locales del sector y las conferencias de prensa publicadas en medios de comunicación de varias naciones de Medio Oriente.

“Durante el campamento de entrenamiento siempre les decía: ‘ustedes no son solo ciclistas, sino también embajadores que representan a vuestro país y deben hacerlo con el mayor respeto porque cada uno está siendo juzgado en base a su nación de origen, por lo que no toleramos algún tipo de negatividad o mala deportividad; además, esperamos obtener buenos resultados», explicó el propietario del equipo, Sylvan Adams, a The Jerusalem Post.

En ese sentido, periodistas locales y de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, entre otros, destacaron el hecho que una nación árabe haya acogido abiertamente a un equipo israelí en uno de sus mayores eventos del año.

«Estoy complacido de que medios de comunicación árabes hayan cubierto nuestra presencia aquí y enfatizado la conexión que el ciclismo puede construir entre los pueblos», destacó.

«Creo que hemos construido un gran puente deportivo entre nosotros y los Estados del Golfo, y eso solo puede ayudar a llevarnos a un buen lugar en el futuro», añadió el empresario y filántropo nacido en Canadá.

El equipo israelí recibió una cálida bienvenida en el aeropuerto e incluso le ofrecieron una mayor seguridad durante su participación en la competencia.

Asimismo, Adams y algunos corredores se reunieron con el jefe del Consejo de los Deportes de la capital, Abu Dabi, y con colegas (foto) que los saludaron afectuosamente y se ofrecieron a ayudarlos por cualquier cosa.