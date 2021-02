La estrella israelí Gal Gadot y el actor británico Sacha Baron Cohen se destacan en las portadas de revistas de Hollywood

Itongadol/Agencia AJN.- Gal Gadot y Sacha Baron Cohen, dos de las estrellas judías de más alto perfil en Hollywood, adornan las portadas de las revistas esta semana. La «Mujer Maravilla» y «Borat» posaron con trajes de diseñador en la revista de moda W, mientras que Baron Cohen, quien encarnó al espía israelí Eli Cohen para la serie de Netflix, también aparececió en la portada de la edición anual de Hollywood de Vanity Fair.

Los números de Best Performances y Hollywood se publican tradicionalmente en esta época del año, antes de la ceremonia de los Oscar, que normalmente tiene lugar en febrero o principios de marzo, pero que este año se ha retrasado para finales de abril.

Gadot y Baron Cohen son dos de las nueve estrellas que aparecen en diferentes portadas de W como parte de su número «Best Performances». Consultada por su última película, Wonder Woman 1984, que se estrenó a finales de diciembre después de muchos retrasos relacionados con la pandemia, Gadot habló de los retos de las acrobacias de vuelo. Pero esos fueron fáciles para la estrella, que está en muy buena forma física y que sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de fitness de combate, en comparación con su última afición de encierro: cocinar.

«¡Hemos comprado una máquina de hacer pan! Empecé a pasar demasiado tiempo en la cocina. Y empecé a tener accidentes terribles. Me quemé mucho y me corté el dedo haciendo una ensalada, así que ahora me mantengo alejada de la cocina», dijo a la revista. En su foto de portada, Gadot luce un vestido de encaje y lentejuelas negras con unos altísimos tacones con los que sólo la Mujer Maravilla podría caminar.