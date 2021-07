Juegos Olímpicos: La gimnasta Linoy Ashram es una de las máximas esperanzas de medalla para Israel

AJN/Itongadol.- Cualquiera que se encuentre a Linoy Ashram «de civil» se sorprenderá al encontrar a una chica un poco tímida, pero en el momento en que pisa la pedana se convierte en una verdadera guerrera.

Justo antes de que el loco viaje a Tokio termine, aquí hay algunas cosas que no sabías sobre ella:

– Adora a Gal Gadot y a la ex gimnasta de rítmica Neta Rivkin.

– A los 13 años les informó a sus padres que estaba cansada y que quería buscar otro deporte. Ella eligió nadar, pero un mes bajo el agua fue suficiente para que se diera cuenta de que su corazón estaba en el gimnasio.

– Su padre dijo en su momento que la casa tenía un régimen militar: «Las gimnastas rusas tienen a Putin en la cabeza y Linoy me tiene a mí. No hay otra opción. Si come más que verduras y queso por la noche, no será capaz de hacer lo que necesita». Ashram testificó que su único regalo antes de una competencia era un cuadrado de chocolate amargo, y eso solo con la condición de que no excediera el peso que se le fijó.

– Es relativamente bajo (1,62 m) en comparación con las «fideos», como llama a sus rivales de Europa del Este.

– Si hay algo que consigue sacarla de quicio es la afirmación de que la gimnasia rítmica es danza y no deporte. Ella siempre menciona que esta es una disciplina con elementos de agilidad y salto como el atletismo, una disciplina que requiere una coordinación muy alta y una resistencia pulmonar altamente desarrollada.

El 6 de agosto, todo un país verá a Ashram en los Juegos Olímpicos de Tokio. No importa cuál sea el resultado, para ellos ya es una campeona.

En marzo, la gimnasta rítmica israelí ganó tres medallas de oro en la Copa del Mundo de Bulgaria.

Ashram, campeona europea de 2020 en el concurso general, logró el primer lugar en la prueba individual de conjunto, que incluye demostraciones separadas con aro, pelota, mazas y cinta. Fue la primera entre 44 competidoras y obtuvo 98,450 puntos.

También se impuso en la final de pelota con 26,500 puntos y fue bronce en la final de aro con 26,100 puntos, el mismo número de puntos que Anastasia Salos de Bielorrusia, quien ganó la medalla de plata.

En el ejercicio de clavas, terminó en cuarto lugar con 23.600 puntos, así como en el ejercicio de cinta con 20.800 puntos.

Ashram, de 21 años, se entrena en Rishon Lezion, en el centro de Israel, con su entrenadora Ayelet Zussman.

En noviembre, Ashram ganó una medalla de oro en los Campeonatos Europeos de Kiev (Ucrania), donde derrotó por poco a la bielorrusa Alina Harnasko para llevarse a casa el título all-around, con una puntuación total de 100,9.

La joven de 21 años también ganó el premio Shooting Star, que, según el sitio europeo de gimnasia, “tiene como objetivo poner a una gimnasta con una historia excepcional en el centro de atención, alguien que sea una inspiración para la futura generación de gimnastas y el público en general por igual».

“Linoy realmente ha puesto a Israel en el mapa de la gimnasia rítmica, comenzando en las categorías juveniles y continuando en la competición adulta, donde, hasta ahora, ha ganado el bronce en los campeonatos mundiales de 2017 y 2019, mejorando a plata en 2018. En los Juegos Europeos de 2019 ocupó el segundo lugar y ganó dos finales de aparatos.»

«Hace solo unos minutos se convirtió en la primera campeona europea de Israel en todos los aspectos y la primera no rusa en ganar desde 1997”, afirmó el anuncio del premio.