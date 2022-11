Ivanka Trump y Jared Kushner fueron vistos con funcionarios de Qatar en la Copa del Mundo

Itongadol/AJN.- La hija del ex presidente estadounidense Donald Trump, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, fueron vistos mezclándose con el primer ministro de Qatar, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, a principios de esta semana durante la Copa Mundial de Fútbol.

Trump, Kushner y sus tres hijos fueron vistos este jueves en el Lusail Stadium durante el partido entre Brasil y Serbia.

Ivanka y Jared, quienes se desempeñaron como asesores principales del ex presidente Trump, fueron vistos mezclándose con políticos y empresarios de Medio Oriente durante todo el partido, según el informe de The New York Post.

En un momento, se fotografió a Ivanka Trump interactuando con el primer ministro de Qatar. Mientras tanto, Kushner estaba inmerso en una conversación con el empresario multimillonario qatarí Nasser Al-Khelaifi mientras Ivanka Trump hablaba con su hijo.

Tanto Trump como Kushner fueron asesores cercanos del ex presidente Trump durante su tiempo en el cargo. Kushner jugó un papel decisivo en la intermediación de los Acuerdos de Abraham en los que varios países árabes firmaron acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas con Israel.

Sin embargo, no parece que la pareja tenga la intención de participar en la campaña presidencial más reciente de Trump.

“Amo mucho a mi padre. Esta vez, elijo priorizar a mis hijos pequeños y la vida privada que estamos creando como familia. No planeo involucrarme en política. Aunque siempre amaré y apoyaré a mi padre, en el futuro lo haré fuera de la arena política”, dijo Ivanka.