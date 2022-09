Gal Gadot revela detalles de su villana Disney

La actriz Gal Gadot interpretará a la Malvada Reina en una versión de acción real del clásico de animación de Disney, Blancanieves.

La actriz israelí Gal Gadot deberá quitarse de encima la imagen que tenemos de ella de Wonder Woman y cambiar totalmente de registro para interpretar a la Malvada Reina de Blancanieves. La nueva película de Disney, que sigue la tendencia de convertir en acción real clásicos de animación como Aladdin (2019), Cenicienta (2015), La bella y la Bestia (2017) o El Rey león (2019).

Ahora se está celebrando la convención D23 donde Disney muestra algunas de sus mejores novedades. Por eso Variety aprovechó el momento para hablar con Gal Gadot sobre la película que está preparando y sobre la villana que interpreta.

“Todavía no he visto nada de la película, pero la transición de la Vieja Bruja nos llevó cuatro horas en una silla de maquillaje”.

“No vimos el clip, así que todavía no he visto nada. Pero cuando estaba maquillada, con Rachel Zegler, pudimos trabajar con un equipo increíble y fue lo mejor que pudimos alguna vez. Debo decir que, para mí, la transición Vieja Bruja fue increíble porque todo eran prótesis reales”. Reveló Gal Gadot.

“Cuatro horas de maquillaje y cambiando la voz y todo. Me siento muy afortunada de poder tocar algo que está tan lejos de lo que sé y a lo que estoy acostumbrada. Y disfruté mucho cada segundo. Fue increíble. Fue una experiencia increíble. En primer lugar, estoy agradecido por la oportunidad de poder interpretar a la primera villana icónica de la historia. Y contar su historia y ponerme en su lugar, me siento honrada de hacer eso. Y fue genial”.

“Ella es muy diferente a todo lo que he interpretado antes. Y fue genial explorar todas esas diferencias, cantar y bailar. Fue simplemente delicioso. Y disfruté cada momento con él”. Concluyó Gal Gadot.

¿Cómo es este personaje?

En el clásico cuento de Blancanieves, la Reina Malvada que interpreta Gal Gadot es una mujer muy presumida que trata muy mal a su hijastra. De hecho, cuando el espejo mágico le dice que la joven es más bella que ella, se enfada tanto que manda a un cazador para que la mate. Pero como el hombre ve la bondad de Blancanieves no puede llevar a cabo la misión.

Así que, la Malvada Reina se transforma en una anciana y será en ese momento cuando veamos a Gal Gadot con todo ese maquillaje y le dará una manzana envenenada a la dulce Blancanieves.

La película está dirigida por Marc Webb, que se encargó de las dos entregas de Spider-Man de Andrew Garfield y que además hará otra adaptación de una película de animación como es Your Name (2016). Para el reparto cuenta con Gal Gadot, Rachel Zegler, Andrew Burnap, Gabriela Garcia, Jon-Scott Clark, Dean Nolan, Joshmaine Joseph, Misa Koide, Kathryn Akin, Lukus Alexander y Charlotte Scally.

Por ahora no tenemos fecha de estreno de Blancanieves pero podremos verla en el año 2023. Mientras que Gal Gadot sigue con su espectacular carrera cinematográfica y hará películas como Heart of Stone, Irena Sendler, Cleopatra y la esperada Wonder Woman 3.

Fuente: cinemascomics.com