Día Mundial del Veganismo. Casi uno de cada diez residentes de Tel Aviv es vegano o vegetariano

Itongadol/Agencia AJN.- Casi uno de cada diez residentes de Tel Aviv-Yafo es vegano o vegetariano, según una nueva encuesta liderada por Tel Aviv Global & Tourism, publicada antes del Día Mundial del Veganismo este domingo. Esto clasificaría a 40.000 de los 450.000 residentes de la ciudad como grandes consumidores de una «dieta verde».

Dentro de la muestra representativa, un 4% de los residentes de la Ciudad Blanca se definen como veganos, mientras que el 4,5% se describen como vegetarianos. Un 6,6% resultan un punto intermedio en el que comen pescado pero no carne.

La cultura vegana de Israel y su amplio menú de opciones de cocina basada en vegetales han llevado al país a la vanguardia de los debates en torno a su dominio vegano.

La ciudad costera israelí alberga unos 255 restaurantes de cocina vegetariana, que sirven alimentos a base de plantas que a menudo van de la granja a la mesa en el mismo día, junto con las hermosas playas y otros bellos paisajes de la propia ciudad y su animado ambiente juvenil y su cultura secular.

En diciembre de 2019, Tel Aviv ocupó el séptimo lugar en la lista de «Good Foods» de la BBC de los «10 mejores destinos para amantes de la comida 2020», donde la cultura vegana de la Ciudad Blanca superó a la cocina y la cultura gastronómica de España, en particular a la ciudad de Cádiz, así como al cordón azul de la costa de Escocia, junto con los mariscos, el whisky y el escocés de primera calidad del país.

«En los últimos años, Tel Aviv ha mejorado su nivel para convertirse en la capital vegana autoproclamada del mundo, con ingeniosos cafés veganos y cadenas locales como Domino’s que ofrecen pizza sin productos animales», dijo la BBC en su reseña.

Y mientras que la cultura que rodea a la comida hace de Tel Aviv un destino de primer orden por sí mismo, la dieta mediterránea proporciona la mayor parte del encanto de la cocina vegana que se ofrece en Israel, con comidas típicas como el falafel o el hummus, que son alimentos de por sí veganos.

No es que a la población no le guste la carne ni los alimentos no veganos, pero esa disposición de la ciudad y del país en general ha llevado al 31% de los no vegetarianos a replantearse sus hábitos de consumo de carne, con la promesa de reducirlo en el próximo año. Alrededor del 2,2% espera eliminar completamente la carne de su dieta en un futuro próximo. Casi la mitad (48.8%) de los residentes de la ciudad reportan comer una comida vegana al menos dos veces por semana.

Dos tercios de los encuestados señalaron que las preocupaciones por la salud fueron los principales impulsores de sus elecciones dietéticas; el bienestar animal, los factores económicos y el sabor también fueron reportados como factores.

«El diverso panorama alimentario aquí, incluyendo muchos restaurantes veganos, hace de Tel Aviv-Yafo una experiencia culinaria emocionante tanto para los residentes como para los visitantes», dijo Eitan Ben-Ami, director de la Autoridad de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Municipio de Tel Aviv-Yafo. «Estoy encantado de ver que los esfuerzos del Municipio de Tel Aviv-Yafo para fomentar una alimentación sostenible y saludable se reflejan en toda la ciudad, beneficiando tanto a los residentes como al medio ambiente», agregó.

«Los resultados de la encuesta demuestran una tendencia positiva e impresionante de alimentación saludable entre los residentes de Tel Aviv-Yafo, principalmente como resultado de un cambio hacia una dieta mediterránea sostenible, como recomienda la Organización Mundial de la Salud», añadió.

De acuerdo a la encuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son el ejército más vegano del mundo, con 1 de cada 18 soldados declarándose veganos, según un informe de la Radio del Ejército de 2018. El Mayor General Aviv Kochavi es también el primer jefe de estado mayor vegetariano de las FDI.