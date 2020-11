Coronavirus. Israel: La Selección femenina de judo no participará en el Europeo por un positivo

Itongadol/AJN.- La Selección femenina de Israel no participará en el Campeonato de Europa de Praga, República Checa, porque Geffen Primo dio positivo de coronavirus en una prueba a la que se sometió antes de la partida del equipo.

La joven de 20 años se siente bien y está asintomática.

Sus compañeras de equipo también se sometieron a una prueba de corona y resultaron negativas, pero tampoco pudieron viajar.

El cuerpo técnico también fue evaluado y todos resultaron negativos.

Todos se someterán a otra prueba durante la semana.

Primo ganó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa en Tel Aviv, en abril de 2018, en su primera competencia como adulta.

Cabe recordar que el partido de fútbol programado para el miércoles pasado entre Noruega e Israel se suspendió solo unas horas antes de que comenzara, y la Federación Noruega de Fútbol dijo en un comunicado que se debía al riesgo de infecciones por coronavirus después de que el delantero israelí Mounas Dabur recibió los resultados de una prueba COVID-19 positiva.

Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Israel expresó sus sospechas internas de que Noruega canceló el concurso porque quería descansar antes de los próximos partidos de la Liga de Naciones y utilizó la prueba de Dabur como excusa.

La Dirección de Salud Pública de Noruega, que originalmente dio luz verde al amistoso, recomendó el miércoles que el juego se suspenda, dijo la NFF.

El CEO de IFA, Rotem Kemer, fue informado inicialmente por su homólogo noruego de que el juego no se llevaría a cabo debido a una decisión de las autoridades. Pero no mucho después, surgió la noticia de que se cambió el plan por temor a que los jugadores locales se contagiaran después de que se anunciara el estado médico de Dabur.

La IFA parecía especialmente molesta porque los jugadores blanquiazules y el personal ya habían volado a Oslo cuando la decisión de no jugar el partido podría haber ocurrido a principios de semana. Noruega tiene dos partidos cruciales de la Liga de Naciones la próxima semana, contra Rumania y Austria, y aunque no se hizo una declaración oficial, la federación israelí parece pensar que los anfitriones usaron COVID-19 para legitimar su decisión de cancelar el amistoso.

Aparte de las implicaciones financieras, Noruega probablemente compensará a Israel con unos 70.000 euros por gastos de vuelo y hotel, el blanquiazul también tiene dos partidos de la Liga de Naciones la próxima semana, contra la República Checa el domingo y contra Escocia el miércoles, y no necesitaba la molestia de un viaje sin sentido.

La Selección Nacional de Israel iba a jugar contra Noruega el miércoles por la noche en un partido amistoso en Oslo antes de dos partidos críticos de la Liga de Naciones la próxima semana, contra la República Checa y Escocia.

El equipo del entrenador en jefe Willi Ruttensteiner quería ver cómo le iba contra uno de los equipos prometedores de Europa, que cuenta con la superestrella en ciernes Erling Haaland del Borussia Dortmund. El delantero inglés de 20 años pondría a prueba al blanquiazul con su destreza en la delantera, ya que ya ha marcado seis goles en sólo siete apariciones en selecciones.

A Israel le habría gustado jugar contra Noruega en la final del play-off de la Eurocopa, pero ambos equipos perdieron en sus semifinales el mes pasado ante Escocia y Serbia, respectivamente.

Sin embargo, Ruttensteiner estaba contento de tener la oportunidad de prepararse para un par de juegos que determinarán si Israel permanecerá en el nivel B de la Liga de Naciones.

“Hicimos una buena evaluación y análisis de lo que tenemos frente a nosotros y no estamos mirando hacia el pasado. Si hubiera sido una final habría sido increíble, pero estoy muy feliz de que podamos enfrentarnos a un oponente fuerte y enfrentarnos a delanteros fuertes como Haaland para que podamos ver qué tipos de brechas tenemos por delante. Tenemos tres partidos en poco tiempo y debemos estar preparados ya que nuestro objetivo es quedarnos en el grupo B de la Nations League”, había declarado.

Paralelamente, se cree que cinco miembros del equipo de fútbol femenino de Israel han contraído coronavirus después de disputar un partido contra Dinamarca por las eliminatorias de la Eurocopa 2021.

Hasta el momento, se ha confirmado que al menos una jugadora de la selección, la arquera Fortuna Rubin, tiene el virus, mientras que otras cuatro fueron sometidas a una segunda prueba después de que los resultados fueran «casi positivos», según la Asociación de Fútbol de Israel.

Aunque no se confirmó la fuente del virus, las jugadoras se quejaron de que fueron colocadas en un avión comercial lleno de gente después del partido del miércoles, exponiéndolas al virus, mientras que el equipo masculino fue transportado en un jet privado.

«Eso es lo que nos vuelve locas, porque ¿cuál es el mensaje que están enviando? Que nuestra salud es menos importante que la de los hombres», dijo la capitana del equipo, Karin Sandel, según la emisora pública Kan. «Donde pueden reducir los costos, reducen. No importa cuántas malas conexiones de vuelo o las cinco horas de espera en los aeropuertos», protestó.

El equipo femenino salió el domingo para un partido en Georgia, sin las cinco jugadoras infectadas o sospechosas de estar infectadas con el virus, esta vez en un avión privado. «No es por la bondad de sus corazones», dijo Sandel. «Esta vez, hubo un vuelo privado sólo porque no hay vuelos a Georgia. Si no nos sacaban en un avión privado, no hubiésemos podido ir al partido y habría sido un escándalo».

Las jugadoras dijeron que la asociación de fútbol las culpaba de haber abandonado sus habitaciones de hotel en Dinamarca para tomar un poco de aire, aunque lo hicieron con distancia social y usando mascarillas.

La asociación de fútbol, en un comunicado, dijo que proporciona las «mejores condiciones posibles» para su liga femenina, «antes del coronavirus, y durante el mismo». «No hay indicios de que se hayan infectado por este vuelo ni por ningún otro, y cabe recordar que la liga masculina también tuvo infecciones de coronavirus que se propagaron entre los jugadores y el personal», dijo.

«La asociación se esforzó en alojar a los miembros del equipo en habitaciones separadas, con el objetivo de asegurar su salud en la medida de lo posible. Otras ligas de fútbol también usan vuelos comerciales después de que se realizan las pruebas de coronavirus. Esta demagogia innecesaria nos duele, y enviamos deseos de buena salud a todos, hombres y mujeres», concluyó el comunicado.