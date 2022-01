Copias en ídish de la Biblia cristiana distribuidas en New York

Itongadol.- Artículo publicado en The Jerusalém Post por Aaron Reich. Se han distribuido traducciones del Nuevo Testamento en Ídish en las comunidades judías del condado de Rockland, Nueva York, en lo que podría ser un intento de evangelizar a los judíos ultraortodoxos.

Las Biblias se enviaron por correo a varias comunidades del condado de Rockland, como en Monsey y Spring Valley, que son conocidas por tener una población ultraortodoxa extremadamente grande.

El vídeo de la entrega de una de estas traducciones del Nuevo Testamento en una sinagoga fue compartido en Internet por la organización de vigilancia misionera cristiana Beyneynu, que denunció que el paquete estaba marcado deliberadamente como «devolución al remitente» con la dirección de la sinagoga, para asegurarse de que fuera abierto.

Tres números de teléfono incluidos en el interior del Nuevo Testamento dirigen las llamadas a los misioneros de Judíos para Jesús.

La obra se originó en 1941 cuando fue traducida y publicada por el judío convertido en cristiano luterano Henry Einspruch, nacido como Chaim Yechiel Einspruch. Todavía hoy circula gracias a la organización que él fundó, la Fundación Lederer, ahora conocida como Messianic Jewish Publishers and Resources (MJP&R), que tiene su sede en Maryland y se describe a sí misma como una institución judía mesiánica.

Esto se corrobora en la página inicial de la traducción, que da crédito a Einspruch y escribe que fue distribuida con el permiso de MJP&R.

¿Por qué lo hacen?

Según el rabino Tovia Singer, director de Outreach Judaism y experto en misioneros cristianos en el mundo judío, el objetivo es evangelizar a las comunidades jasídicas y difundir el evangelio con el objetivo final de convertirlas al cristianismo.

«Si fueras un misionero y quisieras convertir a los judíos al cristianismo, especialmente si quisieras evangelizar al que es probablemente el segundo grupo más concentrado de hablantes de ídish fuera de Israel, harías exactamente lo que ellos están haciendo», explicó Singer.

«Las personas que participan en este proceso están decididas a llegar a los judíos con el evangelio. Creen que para la segunda venida de Jesús, los judíos tienen que convertirse».

🚨Yiddish New Testaments Distributed to religious communities in Monsey, Spring Valley, Rockland County – New York🚨

Please send a whatsapp or email for more information. +1-917-387-4330 or info@beyneynu.com pic.twitter.com/2TyCGP2sgu

— Beyneynu – בינינו (@beyneynu) January 3, 2022