Un nuevo estudio en la Universidad de Haifa revela “la receta de las Fake News”

Itongadol.- La ciudad de Veles, en el centro de Macedonia del Norte, ha ganado recientemente fama como base para la industria de las Fake News. La ciudad es el hogar de decenas de operadores de sitios web que difunden historias falsas. En el transcurso de 2015, muchos de estos actores se dieron cuenta de que el público estadounidense estaba ávido de noticias sobre la carrera presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, y vieron esto como una gran oportunidad para avanzar en sus planes comerciales. Al principio, los operadores de la página web difundieron noticias falsas contra ambos candidatos, pero pronto se dieron cuenta de que las páginas que atacaban a Trump recibían relativamente pocos me gusta y compartidos, mientras que las que apoyaban a Trump y atacaban a Clinton demostraron ser una mina de oro.

“El salario promedio en Macedonia es de alrededor de 400 dólares al mes, mientras que una página web promedio rindió alrededor de 1.200, y algunos de ellos recaudan más de un millón de dólares en el transcurso del año electoral 2016”, explican los investigadores.

Como parte del estudio, que fue dirigido por el Dr. Israel Waismel-Manor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Haifa, la investigadora Heather Hughes viajó a Veles para entrevistar a los involucrados en la difusión de noticias falsas. Incluso se unió a un curso donde la gente aprendió a ganar dinero a través de acciones virales en Internet. “Durante las clases, los estudiantes no aprenden a difundir noticias políticas falsas. El curso les proporciona herramientas que les permiten a cada uno de ellos convertirse en una máquina de propaganda para cualquier curso, desde promover curas maravillosas hasta sitios web de chismes y sitios web que apoyan o se oponen a cualquier candidato político en particular”, explicó el Dr. Waismel-Manor.

Durante el estudio, la investigadora mantuvo varias entrevistas con residentes locales que habían trabajado en la industria de las noticias falsas y con jóvenes locales que estaban familiarizados con los negocios de sitios web. La mayoría de los entrevistados se negaron a permitir que se registraran sus comentarios, por lo que el estudio se basa en las notas tomadas por el investigador durante las entrevistas. “Después de que alguien me pidiera durante una entrevista que pagara 5000 euros o que tuviera sexo a cambio de continuar las entrevistas, decidí dejar la ciudad de inmediato y terminé con el trabajo de campo antes de lo planeado”, revela la investigadora Heather Hughes.

Las entrevistas con los difusores de noticias falsas muestran que no tienen ningún problema ético con la forma en que se comportan y no se arrepienten del tema. «No podemos permitirnos nada, y si los estadounidenses no pueden diferenciar entre noticias reales y noticias falsas, ese es su problema». Algunos de ellos agregaron: “Es culpa de los estadounidenses que no entiendan nada. ¿Qué importa si ganamos dinero porque ellos no pueden notar la diferencia? »

El investigador preguntó a los difusores de noticias falsas qué piensan sobre el hecho de que están cometiendo actos ilegales. Todos respondieron que sus acciones eran legales, pero algunos de ellos se rieron nerviosamente y estaban claramente incómodos con la pregunta.

Muchos de los trabajadores de la industria de las noticias falsas son hombres jóvenes solteros. No se hicieron millonarios, pero ganaban alrededor de 1000 dólares al mes, tres o más veces el salario promedio en Veles. “La gente necesita dinero para ganar dinero. Es un círculo del que todos quieren formar parte, pero no pueden comenzar sin 500 euros”, dijo una entrevistada que está ahorrando dinero para inscribirse en un curso de creación de páginas de Facebook.

Uno de los entrevistados en el estudio fue Mirko Ceselkoski, quien impartió el curso en Veles sobre apertura y publicidad de páginas de Facebook. Ceselkoski se ha convertido en una sensación local. Se encuentra en el centro de la industria de las noticias falsas en la ciudad y, a lo largo de los años, ha enseñado a más de cien residentes locales cómo ganar dinero promocionando páginas de Facebook y tweets. La investigadora participó en el curso y entrevistó a Ceselkoski: “Las noticias falsas generan mayor expectación en las distintas redes sociales que las noticias convencionales. La clave del éxito es generar confianza en los visitantes del sitio. Debe mantener la página durante un período prolongado con información creíble y, una vez que se haya creado la confianza, puede comenzar a difundir noticias falsas. La proporción es 80% de contenido exacto y 20% de falsedades. Cuando las noticias falsas se incluyen entre historias reales, aumenta la credibilidad de la fuente que publica la historia y hace que el lector lea algo que, de otra manera, clasificaría como falso».