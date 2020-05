Un libro de la Universidad de Haifa fue seleccionado para ser incluido en un prestigioso archivo de investigación de Coronavirus

Itongadol.- “Risk Communication and Infectious Diseases in an Age of Digital Media”, un libro escrito por la Prof. Anat Gesser-Edelsburg y la Dra. Yaffa Shir-Raz de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Haifa, fue seleccionado para ser incluido en el prestigioso “Taylor & Francis Group’s COVID-19: Nuevo archivo de investigación de Coronavirus creado en respuesta a la pandemia de COVID-19”.

El Grupo Taylor & Francis es uno de los principales editores mundiales de libros académicos y revistas académicas. Un capítulo del libro titulado «La esfera pública y la comunicación de la salud en el contexto de las enfermedades infecciosas emergentes» está disponible para su lectura gratuita aquí:

https://www.book2look.com/book/1RDb8weDQb