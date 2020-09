Rector de la Universidad de Haifa: “Nos espera una época de cambio en todos los aspectos de la vida”

Itongadol.- El rector de la Universidad de Haifa, Gustavo Mesch, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre cómo se encuentra la institución frente a la llegada de los Iamim Noraim, en el marco de la pandemia del coronavirus: “Llegamos en plena preparación del primer semestre del año lectivo. Verdaderamente hay una perspectiva muy complicada, porque Israel está en un proceso de aislamiento, pero nosotros nos hemos preparado y aprendido muchas lecciones del semestre anterior”.

Además, envió su mensaje previo a Rosh Hashaná: “Mi mensaje es optimista. Sin ninguna duda, la pandemia ha sido un evento social muy importante: social, político y económico. Creo que como evento tan importante y como toda crisis tan importante, lo que nos espera en el momento en que el panorama se clarifique un poco más es una época de cambio en todos los aspectos de la vida, incluso en el campo institucional-académico”.

-¿Cómo llega la institución a los Iamim Noraim, luego de estos meses de pandemia?

-La Universidad de Haifa llega en estos días en plena preparación del primer semestre del año lectivo, que comienza después de las fiestas, en octubre. Verdaderamente hay una perspectiva muy complicada, porque Israel está en un proceso de aislamiento, pero nosotros nos hemos preparado y aprendido muchas lecciones del semestre anterior. Saldremos de nuevo con una parte de los estudios que serán a distancia y otra parte que serán conjuntamente presenciales y a distancia. Esto nos ha llevado una larga época de preparación, de inversiones tecnológicas y de inversiones pedagógicas a los efectos de poder proveer educación a los jóvenes que entrarán en el campo de trabajo e investigación en el futuro.

-¿Cómo evalúa usted la relación entre la gente y su institución?

-La relación entre la gente y la institución nos ha acercado durante la pandemia mucho. Entramos en la época de las fiestas y los Iamim Noraim con la sensación de una comunidad que se enfrenta a problemas en conjunto, que colabora constantemente, que se siente más cercano el uno al otro y que demuestra más interés por el bienestar colectivo y el bienestar de cada uno de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes y nuestros colegas.

-¿Hay acciones por los Iamim Noraim desde la Universidad de Haifa?

-No, en la época de los Iamim Noraim en Israel las instituciones públicas están cerradas completamente, y permitimos de esa forma a nuestros colegas, a nuestros estudiantes y nuestros trabajadores tomar el tiempo para hacer una evaluación de sus acciones, para pedir perdón y también para estar en el marco de su familia y de su comunidad. Esperamos que nuestros rezos lleguen a su lugar y nos inscriban en el nuevo libro para el próximo año.

-¿Podría compartir con los lectores cuál sigue siendo para usted la mayor preocupación y en qué se puede ayudar?

-En realidad la mayor preocupación, pienso que no solamente para mí, sino para toda la población y probablemente no solo para Israel, sino para todo el mundo, es el estado de incertidumbre, la dificultad de saber cuándo este proceso de pandemia va a finalizar, la constante entrada y salida del aislamiento social, la preocupación por la situación económica, pero en especial por los trabajadores que en la época de pandemia han perdido trabajo o están en vacaciones sin sueldo. Verdaderamente están pasando momentos muy difíciles y de mucha incertidumbre, en especial ramas enteras de la economía que no han vuelto todavía, como las empresas de transporte aéreo, como todo el campo cultural o como la industria hotelera, que se cierra y se abre. Esa creo que es la preocupación mayor de todos. Verdaderamente las incertidumbres de aquellos compañeros, de aquellos colegas, de aquellos estudiantes que están pasando la pandemia en forma especial, en momentos de mucha dificultad económica y mucha incertidumbre laboral.

-¿Cuál es su mensaje para este nuevo año y de cara al futuro?

-Mi mensaje es optimista. Sin ninguna duda, la pandemia ha sido un evento social muy importante: social, político y económico. Creo que como evento tan importante y como toda crisis tan importante, lo que nos espera en el momento en que el panorama se clarifique un poco más es una época de cambio en todos los aspectos de la vida, incluso en el campo institucional-académico. Sin ninguna duda, las universidades van a pasar un proceso de transformación muy radical, con muyos cambios que ya están siendo implementados hoy en formas parciales, con muchas normas de comportamiento. Va a haber una reconfiguración de nuestras ciudades, todo el trabajo a distancia va a crear un cambio en los ritmos de conmutación a las ciudades centrales. Creo que vamos a pasar una época de reconfiguración social, económica e institucional muy grande en todos los aspectos, que puede llevar a una renovación. Pero por supuesto que hasta que lleguemos a la renovación vamos a pasar un proceso de crisis, un proceso de cambios y un proceso de reestructuración general de las sociedades y las ciudades en todo el mundo.

Aprovecho para desear a todos los lectores de ItonGadol un Shaná Tová, un feliz año nuevo, en especial mucha salud, y en especial que sea con mucha suerte para pasar los procesos de los últimos meses.