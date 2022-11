Presidente de Macabi: “Hoy tenemos más socios que en marzo de 2020”

Itongadol.- El presidente de Macabi, Pablo Weinstein, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre la actualidad de la institución y marcó a la pandemia como un punto de inflexión en su gestión: “Perdimos alrededor de 1000 socios, los cuales hoy ya recuperamos e incluso hace un par de meses cruzamos la línea teniendo hoy más que en marzo de 2020 cuando todo se cayó”.

En cuanto la situación en San Miguel, el dirigente destacó: “La pandemia dejó una necesidad de disfrutar principalmente del aire libre. Es por eso que, ante la reapertura de nuestras puertas post pandemia, la demanda de bungalows se vio exponencialmente aumentada semana a semana. Eso hizo que las ventas y alquileres se dispararon hasta que la oferta llegó a cero”.

“Esa lectura que veníamos haciendo junto con una rápida gestión, nos permitió la apertura de dos planes nuevos de viviendas. Por un lado, la venta de 21 lotes de libre construcción en lo que denominamos Plan 90 Aniversario, los cuales al día de hoy ya están habitados y solo quedan cinco casas por terminar. Y por el otro lado, reconvertimos parte de nuestros tradicionales Dormis en lo que denominamos Aparts: unidades totalmente nuevas y equipadas con la estructura de monoambientes”, agregó.

Por otro lado, en cuanto a la apuesta de Macabi en la educación no formal, Weinstein celebró que “cada semana más de 600 janijim participan en los 5 proyectos de educación no formal y casi 200 futuros madrijim lo hacen en el Curso de Líderes que el año que viene cumplirá 50 años”.

-¿En qué momento se encuentra hoy Macabi?

-Macabi se encuentra en un momento de pleno uso. Eso marca una gran diferencia con el pasado. En la pandemia perdimos alrededor de 1000 socios, los cuales hoy ya recuperamos e incluso hace un par de meses cruzamos la línea teniendo hoy más que en marzo de 2020 cuando todo se cayó.

Sin embargo, cambió el perfil de socio ya que muchos de esos 1000 socios que ingresaron no son como los que se fueron. Este nuevo socio es mucho más exigente. Solicita más contenido, más servicio, más infraestructura y sobre todo, utiliza mucho más días nuestras sedes. La tasa de uso es mucho más alta que hace algunos años.

-¿Cómo son las conductas de los socios actualmente en las socio-deportivas en general?

-Claramente hay dos puntos vértices en este análisis: el nuevo socio no ingresa como tal, sino lo hace en carácter de usuario. Hay una gran diferencia entre uno y otro. El socio se hace parte de la institución y entiende/tolera la idiosincrasia de la misma. Del otro lado, el usuario es el que exige, el que tiene a flor de boca, “yo pago y me tenés que dar”. Que también es comprensible y entendible. Y ahí, en Macabi viene el otro giro: tenemos la particularidad de hacer un gran trabajo interno que convierte a los usuarios en socios en poco tiempo. Estando adentro, la camiseta macabea, se tatúa muy fácil. Se siente.

-¿Cómo definirías al actual socio de Macabi? ¿Qué busca? ¿Qué le da la institución?

-El actual socio de Macabi es el que utiliza la sede central de la calle Tucumán varias veces por semana. Es el que llega los viernes a nuestro campo de deportes así esté lloviendo. Es el que a toda edad, participa de las propuestas. Es el que pone en valor su bungalow o casa porque ve que todo a su alrededor también se está embelleciendo.

También es cierto que los altos costos de transporte hacen cada día más difícil el acceso a aquellos socios que deben movilizarse durante el fin de semana sin tener la posibilidad de pernoctar en el campo de deportes: cuando hace algunos años ir y venir una sábado y un domingo era una práctica común, hoy hay familias que deben optar por hacerlo solo un día por fin de semana.

Es algo en lo que seguimos trabajando para encontrarle una solución, pero la realidad económica de la Argentina siempre nos pone un pero.

-¿Cómo es el tema edilicio de San Miguel? ¿Hubo cambios o construcciones en los últimos años? ¿Demanda?

-Obviamente no es un fenómeno que se dio solamente en Macabi, pero sí que aquí supimos hacer una lectura rápida de la situación. La pandemia dejó una necesidad de disfrutar principalmente del aire libre. Es por eso que, ante la reapertura de nuestras puertas post pandemia, la demanda de bungalows se vio exponencialmente aumentada semana a semana. Eso hizo que las ventas y alquileres se dispararon hasta que la oferta llegó a cero.

Esa lectura que veníamos haciendo junto con una rápida gestión, nos permitió la apertura de dos planes nuevos de viviendas. Por un lado, la venta de 21 lotes de libre construcción en lo que denominamos Plan 90 Aniversario, los cuales al día de hoy ya están habitados y solo quedan cinco casas por terminar. Y por el otro lado, reconvertimos parte de nuestros tradicionales Dormis en lo que denominamos Aparts: unidades totalmente nuevas y equipadas con la estructura de monoambientes.

En la primera etapa lanzamos 20 aparts los cuales se vendieron en menos de 4 días. Eso nos impulsó a lanzar los planes Aparts II y Aparts III logrando para fin de este año tener 49 aparts en total de los cuales al día de hoy tenemos el 96 por ciento vendidos.

-Macabi siempre se destacó por su curso de líderes y su educación no formal, ¿sigue siendo así?

-Sigue y seguirá siendo así. Es nuestro objetivo. Es nuestro orgullo. Cada semana más de 600 janijim participan en los 5 proyectos de educación no formal y casi 200 futuros madrijim lo hacen en el Curso de Líderes que el año que viene cumplirá 50 años. Estamos preparando una celebración acorde a lo que nuestro bastión educativo se merece.

Por supuesto, nuestra secretaría de educación trabaja en forma permanente para aggiornar los contenidos a los tiempos actuales. Parece mentira, pero la educación también necesita una actualización permanente. Por ejemplo, el curso de líderes está ya trabajando en madrijim pero con orientaciones especiales como líderes deportivos, artísticos y culturales.

-¿Cómo definirías tu presidencia, objetivos y logros alcanzados?

-Ninguna duda, que mi presidencia se divide antes y después de la pandemia. Muchos proyectos y desafíos quedaron relegados y hubo que acelerarlos posteriormente a esta crisis. Sin embargo, todos se van desarrollando acorde a lo programado.

Cuando asumí tenía muchos objetivos. Algunos de ellos son del tipo de los que no se ven, de los que van bajo tierra, pero son casi o más importantes que una gran obra de infraestructura. Basicamente hablo de tabúes o de temas que quedaban sin resolver y pasaban de año a año. En 92 años de historia, como es normal, se acumulan en los cajones decenas de temas que alguna vez se deben resolver. Y esa fue la postura desde el inicio. Así se lo hice saber al excelente equipo de dirigentes y profesionales que me acompañan: venimos a cortar temas de cuajo, a no procastinarlos: temas de conflicto con el personal o el gremio, acuerdos municipales, documentación respaldatoria, renovación de concesiones, profesionalización de áreas como legales, becas, cancelación total de toma de préstamos o pago de intereses, etc fueron varios de los temas poco visibles.

Dentro de los visibles obviamente es haber podido mantener a flote la institución habiendo estando cerrada por meses y meses. Acá siempre debemos agradecer a nuestros socios que nos apoyaron desde el comienzo haciendo un esfuerzo extra en el pago de cuotas y/o expensas.

Y algo que no es menor y que era un objetivo personal es la renovación total de la dirigencia: tomamos el compromiso de incorporar en todas las áreas a voluntarios jóvenes que basados en nuestra experiencia junto a sus conocimientos permiten crear una línea continua de una dirigencia actualizada

-¿Hay alguna propuesta en especial para la temporada 2022/2023?

-En estos días ya estamos terminando de cerrar todas las propuestas para el 2023. Cada propuesta necesitó ser analizada en todos sus espectros. Una vez aprobada, se pasa al estado de presupuesto para poder hacerla viable.

Nuestros profesionales acompañados con los voluntarios trabajaron en la actualización de las propuestas actuales y sumaron nuevas propuestas para todos los grupos etarios: futsal para los más chiquitos, pasando por taekwondo, arte, danzas, teatro, torneo de futbol femenino, futgolf, son algunas de las nuevas y actualizadas propuestas para este 2023

-¿Cómo definirías al cuerpo profesional de la institución?

-Así como en el ámbito dirigencial promovimos una renovación, de igual manera lo planteamos en el cuerpo profesional de la institución. Macabi tiene un organigrama muy particular, haciendo una división principal en áreas duras y áreas blandas. A la vez, y eso es uno de los secretos de nuestra institución, todas las áreas blandas dependen del departamento de educación. De esta cabeza cuelgan cinco áreas claves: educación no formal, educación física, Curso de líderes, Arte Cultura y expresión, y judaísmo y sionismo. Eso significa que cada una de estas secretarías tiene un director a cargo del cual dependen coordinadores, profesores, mejanjim, madrijim, etc

Este árbol cuelga de un tándem de conducción que lo conforman dos profesionales que ya llevaban un tiempo con nosotros pero que asumieron sabiamente y con gran éxito la conducción profesional de la institución. Son ellos junto a un joven y renovado equipo quienes hoy tienen la tarea principal de llevar el día a día y diseñar el futuro de Macabi

– Finalmente, ¿cuál es el mensaje a futuros socios y familia?

– Siempre Macabi tuvo una frase que la identificó, “Macabi Abraza” sigue siendo así

Si me permitís te voy a contestar estas dos preguntas en una. “Macabi abraza” no es una frase hecha. Es lo que sienten los socios. Es el sentido de pertenencia. Es llegar siendo nuevo y en el día sentirse integrado. Hoy tal vez las nuevas generaciones no conocen esa frase ni el Macabi en Marcha. Sin embargo, lo pueden sentir cada día.

Macabi tiene esa fortaleza. No es un secreto. No quiero exagerar pero es solo repetir la palabra de terceros. Somos abiertos. Somos plurales. Somos integradores. No nos divide la posición económica ni las habilidades deportivas. Nos gusta el asado de a muchos y el cafecito de mesas grandes. Nos enorgullece nuestro lugar aunque no sea el más grande ni el más lindo. Lo cuidamos y lo queremos. Tenemos una sede central a pleno uso. Tenemos nuestro Macabilandia que con su magia nos transporta permanentemente hacia las mejores vivencias, experiencias y las ganas de siempre volver.

Macabi es eso. Es sentirte siempre en casa. Seguro. Es sentirte en familia. En TU familia.