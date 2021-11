OSM | Entrevista a la ganadora del Jidón HaTanaj para Adultos: “El estudio de Tanaj es indispensable para continuar nuestra herencia”

Itongadol.- El domingo 31 de octubre se realizó en el auditoria de AMIA la gran final del Jidón HaTanaj para Adultos, impulsado por la Organización Sionista Mundial (OSM). La ganadora del certamen fue Jael Dabbah, egresada de las escuelas Yeshurun Torá y Toratenu, y actual docente en Yeshurun.

En una entrevista con ItonGadol, Dabbah destacó que la iniciativa de la OSM “incentiva a estudiar más. Si yo no hubiera tenido que entrar al Jidón, no hubiera estudiado con la perseverancia y la manera en que lo hice los últimos meses. Tenía el TaNaJ guardado en el placar, y con esta iniciativa me puse a estudiar”.

Al ganar el concurso, Dabbah recibió como premio un viaje a Israel para participar en la final mundial, que se realizará el 1° de diciembre en Jerusalem.

-¿Cómo surgió tu participación en el Jidón?

-Yo gané el Jidón Juvenil cuando estaba en el secundario y más tarde participé en Israel en el Jidón Olami (Certamen Mundial) en 2003. Como me quedó amor por el TaNaJ, soy morá y enseño también el TaNaJ, cuando hace dos años hubo un Jidón de Adultos, me anoté y participé. Me gustó mucho estudiar, y como este año salió de vuelta la inscripción, también me anoté. Mi familia tenía muchas ganas de que me anote de vuelta, me estuvieron incentivando durante dos años para que de vuelta lo haga.

-¿Qué significa hoy enseñar el TaNaJ y qué le pasa a los niños cuando lo estudian?

-A los chicos les gustan las historias. Más allá de mis alumnas, yo a mis hijos antes de dormir les cuento historias del TaNaJ y les fascina. Son historias muy lindas, con enseñanzas, con héroes y les encantan.

-¿Qué considerás que estimulaste con tu participación?

-Creo que es un estímulo a la gente, a las mamás, a estudiar, a dedicarse a uno, a formarse. Pienso que al que lo ve de afuera, lo puede incentivar a estudiar, y a seguir creciendo.

-¿Sentís que esta iniciativa de la OSM ayuda a que esto se siga estudiando?

-Sí, porque incentiva a estudiar más. Si yo no hubiera tenido que entrar al Jidón, no hubiera estudiado con perseverancia y la manera en que lo hice los últimos meses. Desde el otro Jidón hasta ahora, el TaNaJ estuvo guardado en el placar, y con esta iniciativa me puse a estudiar.

-¿Cómo era la diversidad de quienes participaron en el Jidón?

-No había mucha diversidad, la mayoría éramos mujeres como yo, chicas que egresamos de escuela Toratenu, que compartimos la misma línea, la misma forma, casadas, todas éramos morot. Y también participaron dos señores que estudian porque les gusta, pero no dialogué con ellos.

-¿Cómo fue la final? ¿Fue tenso el cierre del certamen? ¿Era difícil?

-Sí, porque en la última instancia pasan los dos finalistas, el primero y segundo lugar. Quedan los puntos en cero y te hacen 10 preguntas muy difíciles. Es uno a uno, y el que contesta más gana, más allá de los puntos que tengan en las otras instancias.

-¿Vos sabías el temario o qué parte del TaNaJ se iba a abordar?

-Nos dieron un tojnit, un programa con todos los capítulos que hay que estudiar.

-¿Qué pensás de la iniciativa de la OSM con respecto a este tema?

-Que es muy lindo, que está muy bueno para estimular el estudio. Toda la gente se queda con ganas de estudiar más.E stá bueno.

-¿Tu familia te acompañó?

-Sí súper, desde el primer momento. Al inscribirme ya me estaban estimulando, hasta los más chiquititos, me dejaban estudiar, iban a jugar tranquilos para que yo pueda estudiar, estaban muy contentos.

-En Israel hay una altísima preocupación por el estudio del hebreo. ¿Considerás que el TaNaJ también debería ser tan importante como el idioma?

-Sí, pienso que es muy importante el estudio del TaNaJ.

-¿La carga horaria es la misma, con el TaNaJ y el hebreo?

-Más o menos, lo que pasa es que el TaNaJ está más repartido con la Torá. Son materias diferentes, por un lado está Torá, y por otro TaNaJ, pero es más o menos la misma carga horaria.

-¿Cuál fue tu premio al ganar el Jidón?

-Viajar a Israel para participar en la final mundial. Yo participé la final del juvenil, y ahora si D’s quiere, he de participar en el de adultos. Va a haber un un examen previo escrito y después la final, oral, se va a realizar en Ierushalaim el 1° de diciembre, en Janucá.

-¿Cuál es tu mensaje para quienes vayan a leer esta nota?

-Que es muy importante creer en sí mismo, esforzarse, la perseverancia. Y que si uno se esfuerza y persevera, consigue, tiene logros y ve los frutos. El estudio del TaNaJ es muy importante porque es la historia de nuestro pueblo y la guía para la vida, cómo comportarnos, para lo que es correcto y para lo que no. Es importante trasmitir el estudio del TaNaJ, y toda nuestra herencia a nuestros hijos. Mi TaNaJ pertenecía a mi bisabuelo Jacobo Dabbah z’l. Creo que es la mejor prueba de que el estudio de TaNaJ es indispensable para transmitir a las futuras generaciones y continuar con nuestra herencia.